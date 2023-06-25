سجلت سيارة إنفينيتي QX55 الرياضية الفاخرة، من مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين الوكيل المعتمد لسيارات نيسان وإنفينيتي في الكويت، حضورا واسعا في أوساط الشباب منذ طرحها في الكويت لتكون في ريادة السيارات الرياضية الفاخرة متعددة الاستعمالات. وتعد السيارة الجديدة وريثة سلسلة إنفينيتي FX الشهيرة بفضل تصميمها المميز واللافت للنظر لتقدم لمحبي الخيارات الجريئة سقفا بتصميم فريد وحضورا مهيبا لا تخطئه العين.



وتدعو مجموعة البابطين جميع الشباب وخاصة الخريجين إلى الاستفادة من المزايا الخاصة التي تقدمها السيارة للانطلاق بفخامة فريدة لا حدود لها، والاستمتاع بانطلاقة أكثر ثقة وإثارة وأناقة في كل مسار جديد في حياتهم. وتعيد هذه السيارة لإنفينيتي مكانتها في فئة سيارات ساهمت في تأسيسها من خلال التصميم المبتكر والطابع الرياضي الفاخر. ويكتمل تصميم الشبك ذو الأقواس المزدوجة بأنماط متشابكة مستوحاة من فن الأوريجامي، ما يعطيه عمقا بصريا ويبرز جمال اللمسات اليابانية العصرية. كما تم تزويد السيارة بأضواء LED أمامية قياسية تحاكي شكل العين البشرية.



وتنساب الخطوط الأنيقة للطراز الجديد كليا من غطاء المحرك، لتمر فوق المصدات الأمامية عبر الأبواب وصولا إلى العجلات الخلفية. وتم تزويد جميع طرازات QX55 بعجلات قياسية بحجم 20 بوصة، تندمج بكل سلاسة مع أقواس العجلات وتؤكد على حضورها الديناميكي.



وتتميز المقصورة الداخلية للسيارة بشاشتين بدقة عالية تعملان باللمس، ونظام المعلومات والترفيه InTouch المتوافق مع نظامي آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع عدد من منافذ USB للشحن. ويبلغ قياس الشاشة العلوية 8 بوصات والسفلية 7 بوصات، وهما تزودان السائق بالمعلومات، وتوفران تجربة ترفيهية للركاب بالاستفادة من نظام صوتي بأداء متميز من بوز يوفر تجربة صوتية رفيعة المستوى. وتم تزويد السيارة بمحرك تيربو ذي الضغط المتغير المبتكر والحائز جوائز والمزود بأربع أسطوانات بقوة 268 حصانا، والذي يمكنه توفير كفاءة محسنة أو قوة عند الطلب، عندما يحتاج السائق لذلك. ويعمل ناقل الحركة المزود بتقنية التغيير المستمر ونمط تغيير السرعة اليدوية، على نقل الحركة إلى نظام الدفع الرباعي الذكي، الذي يتم تزويد جميع طرازات QX55 به. ويعمل نظام تحديد نمط القيادة على تعزيز تجربة السائق وتخصيصها بشكل أكبر من خلال إعدادات يمكن برمجتها، وتتضمن قياسيا واقتصاديا ورياضيا وشخصيا.



وتتميز QX55 الجديدة كليا بمجموعة من تقنيات السلامة الذكية، بما فيها نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي، ونظام التنبيه ومنع الخروج عن المسار، ونظام الفرملة الطارئة في حالات التوجه الأمامي لاكتشاف وجود مشاة أمام السيارة، ونظام التحذير من النقاط العمياء والتدخل، ونظام التدخل لمنع التصادم الخلفي.