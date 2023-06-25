مريم بندق



كشفت مصادر حكومية لـ «الأنباء» عن موافقة وزارتي المالية والتجارة وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة بالإجماع على منح العلاوة الاجتماعية للكويتيين أصحاب المشاريع الحرة متناهية الصغر. وسيتم رفع تقرير الى مجلس الوزراء لإصدار القرار المطلوب. وأكدت المصادر أن العلاوة الاجتماعية تستحق لأصحاب رخص الأعمال الحرة متناهية الصغر المحددة بقرار من وزير التجارة والصناعة، على أن تقدم الوزارة تقارير دورية



لـ «القوى العاملة» عن مدى انتظام المستفيدين من العلاوة الاجتماعية. وتبلغ العلاوة الاجتماعية 287 دينارا شهريا للمتزوج ومن لديه ولد أو أكثر بدءا من عمر 18 عاما، والأعزب ألا يقل عمره عن 21 عاما وتبلغ 190 دينارا شهريا، وبحد أقصى 47 عاما في جميع الأحوال، ويشترط عدم تقاضي معاش تقاعدي، أو القيد بإحدى مراحل التعليم أو الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويستثنى من هذا الشرط من بلغت سنه 25 عاما فأكثر إذا كان متزوجا أو لديه ولد أو أكثر لم يتجاوز الرابعة والعشرين، ويشترط أيضا أن يكون مقر العمل في الكويت، إضافة إلى الشروط التي نشرتها «الأنباء» 22 الجاري.