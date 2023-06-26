استقبل مدير عام هيئة الرياضة يوسف البيدان وفد النادي الدولي للاعلام الرياضي والمكون من مستشار النادي علي الباشا، والرئيس المؤسس للنادي محمد قاسم، وعضو اللجنة التنفيذية صالح البارحي، وكذلك رئيس اللجنة الكويتية للميني قول حسن الخواجة وعضو اللجنة عبدالله المجادي، وذلك على هامش زيارة وفد النادي الدولي للكويت لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع بعض المؤسسات الرياضية والإعلامية.



وأشار البيدان خلال لقائه وفد النادي الدولي للإعلام الرياضي ولجنة الميني قول إلى أن أبواب هيئة الرياضة الكويتية مفتوحة أمام كل تعاون مشترك يخدم مصلحة الطرفين، مؤكدا على أهمية دعم لعبة الميني قول إعلاميا من اجل ان تواصل عملها وانتشارها خارجيا، وأشاد بالجهود التي تقوم بها لجنة الميني قول من خلال وصولها الى اتفاق مع النادي الدولي للاعلام الرياضي لكي يقوم بدعمها إعلاميا وكذلك إيصال اللعبة الى مستويات ابعد.



واستعرض البيدان الدور الذي تقوم به الهيئة من خلال تسخيرها كل الإمكانيات في سبيل إعداد وتجهيز ودعم الرياضة الكويتية بالطريقة المثالية مما يعود بالفائدة وتحقيق الإنجازات الرياضية للكويت.



من جهته، قدم علي الباشا مستشار النادي الدولي للاعلام الرياضي شرحا حول أبرز الأنشطة المختلفة التي قام بها النادي خلال السنوات الماضية، وخطوات التعاون التي تم الاتفاق عليها مع عدد من المؤسسات الرياضية الكويتية، موجها شكره لمدير عام هيئة الرياضة لاهتمامه ودعمه لزيارة الوفد، مؤكدا أنها تعتبر خطوة أولى للتعاون وإقامة أنشطة وفعاليات إعلامية رياضية مشتركة مستقبلا.