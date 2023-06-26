عقدت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العربي للشطرنج اجتماعها بحضور 18 اتحادا عربيا من بينها الاتحاد الكويتي ومثله رئيس مجلس ادارته عادل العميري.



واستضافت السعودية هذا الاجتماع تلبية لطلب اتحاد الاتحادات الرياضية العربية الذي كان قد اصدر قرار وفقا للائحة الموحدة للاتحادات ولائحة الاتحاد العربي للشطرنج بتجميد المكتب التنفيذي السابق.



وأكد ممثل الكويت عادل العميري تعيين لجنة مؤقتة برئاسة رامي الطاسان (السعودية) وعضوية د.هشام الجندي (مصر) ومحمد المضاحكة (قطر) وعادل العميري (الكويت) وتريم مطر (الإمارات) وحضور اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية كمراقب وعبدالعزيز العنزي الأمين العام لاتحاد الاتحادات الرياضية العربية.



وقال ان الجمعية العمومية غير العادية قررت بالإجماع استمرار تكليف اللجنة المؤقتة وتفويضها بكامل الصلاحيات لإدارة الاتحاد العربي للشطرنج لحين انعقاد الجمعية العمومية العادية وإجراء الانتخابيات وإجراءاتها التنفيذية.