أعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم نجح في تجديد عقد حسين الشحات جناح الفرق لمدة 3 سنوات وقام توفيق بإنهاء كل الأمور المالية والإدارية مع اللاعب بعد التنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، وسوف يتقاضى الشحات راتبا يصل إلى 13 مليون جنيه في موسمه الأول، ويزيد إلى 14 مليونا في الموسم الثاني ثم إلى 15 مليون جنيه في الموسم الثالث.

وكان الأهلي قد ضم حسين الشحات من نادي العين الإماراتي في الميركاتو الشتوي عام 2019 بعقد مدته 4 سنوات.



جدير بالذكر أن إدارة النادي «الأحمر» قد أعلنت أيضا تمديد عقد مدافعي الفريق رامى ربيعة، وياسر إبراهيم لمدة موسمين إضافيين حتى 2025.



من ناحية أخرى، تأهل المصري البورسعيدي إلى نهائي كأس رابطة الأندية بعد تغلبه على فيوتشر «حامل اللقب» بنتيجة (3-1) بركلات الترجيح بعد التعادل (0-0) في مواجهة نصف النهائي.



وينتظر المصري مواجهة الفائز من لقاء سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري الذي يقام اليوم في الثامنة والنصف مساء على ملعب ستاد القاهرة.