القاهرة - ناهد إمام



هنأت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي امس الطلبة المصريين الدارسين في الكويت، بمناسبة حصولهم ‏على المراكز الأولى في نتيجة المرحلة الثانوية العامة الكويتية 2023، حيث استطاع الطلاب المصريون الحصول على المراكز الأولى في ‏الترتيب العام لهذه المرحلة التعليمية في كل التخصصات.‏



وقالت وزيرة الهجرة «نشعر بالفخر والسعادة بالطلبة المصريين في الكويت، وما استطاعوا تحقيقه من إنجاز تعليمي كبير ‏بحصولهم على المراكز الأولى في الثانوية العامة بالكويت من القسم العلمي بنين وبنات وكذلك القسم الأدبي والقسم الديني».



ووجهت الوزيرة رسالة تقدير لأسر الطلبة، معتبرة أن هؤلاء الطلاب هم امتداد حقيقي لنجاحات المصريين في ‏مختلف دول العالم في العديد من المجالات، كما وجهت التهنئة لوزارة التعليم بالكويت على نجاح دفعات جديدة من الثانوية العامة الكويتية بأقسامها المختلفة علمي وأدبي وتعليم ديني من مختلف الجنسيات المقيمة في الكويت ومن بينهم نحو 2400 طالب وطالبة من مصر.