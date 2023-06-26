تقدم راعي كاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالكويت، الأب يسى زكريا، إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما تقدم أيضا في تصريح صحافي بالتهنئة وإلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وإلى الحكومة الرشيدة بقيادة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ولأعضاء مجلس الأمة ، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على أهل الكويت وشعبها الوفي وقيادتها الرشيدة بموفور الصحة والعافية والأمن والأمان. كذلك، سأل الأب زكريا الله أن يديم الفرحة والبهجة على الشعب الكويتي تحت قيادة أميرها وسمو ولي عهدها وحكومتها. وأكد أن الكويت بلد الإنسانية، دائما سباقة في عمل الخير ومساعدة الأشقاء، لافتا إلى أنهم دائما ما يكونون أول من يتقدمون بوضع بصماتهم الأولى في مساعدة الدول والشعوب.