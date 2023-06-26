نقل راعي الكنيسة القبطية المصرية في البلاد القمص بيجول الأنبا بيشوي إلى القيادة السياسية والشعب الكويتي تهاني البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر، وكذلك تهاني الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكويت والشرق الأدنى، وآباء كاتدرائية مارمرقس بالكويت، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتمنياتهم للكويت وشعبها المستنير بالخير والرفاه، وأن تظل من موانئ السلام بالمنطقة.



وقال القمص بيجول الأنبا بيشوي: بكامل المحبة نتقدم لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والنواب وكل أعضاء الحكومة وللشعب الكويتي الأصيل بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونسأل الله، كما في كل وقت، أن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والأمان، وأن يعيد أمثال هذه الأعياد على المنطقة بالخير والسلام والاستقرار.



ولفت راعي كاتدرائية مارمرقس بالكويت إلى المسار الحضاري الذي تسلكه الكويت، وعبر تاريخها، من جهة تميزها بالوسطية وقبول الآخر وتوفير الحريات الدينية، كما هنأ القيادة المصرية بعيد الأضحى المبارك، وكذلك ممثلي البعثات الديبلوماسية العربية والإسلامية في الكويت.