أقامت وزارة الخارجية حفلا بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في العمل الديبلوماسي بحضور وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.



واستهل وزير الخارجية في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة بتقديم خالص التهاني والتبريكات إلى المرأة الديبلوماسية الكويتية في هذا اليوم، مشيدا بمساهماتها القيمة والمشهودة في العمل الديبلوماسي، كما أعرب عن اعتزازه بدور المرأة الديبلوماسية الكويتيــة وجهــودهــــــا في وزارة الخارجية على مــر السنين، مستذكرا التاريخ الزاخر للديبلوماسيات الكويتيات خلال السنوات الماضية.



وأشار الوزير في كلمته إلى القرار الأخير الذي اتخذته وزارة الخارجية بابتعاث أكبر دفعة ديبلوماسيات كويتيات للعمل في بعثات الكويت الديبلوماسية والقنصلية في الخارج منذ تأسيس وزارة الخارجية، حيث سيعملن في مختلف مدن العالم للقيام بواجباتهن الوطنية بكل مهنية وإخلاص للحفاظ على مصالح الكويت وشعبها.



وأكد أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على مسألة تمكين المرأة ودعم أعمالها في مختلف الميادين تعزيزا لحقوقها وضمانا لمشاركتها الفعالة في جميع جوانب الحياة وفي مختلف المجالات بما فيها المجال الديبلوماسي لما تشكله المرأة من عنصر أساسي في تنمية ونهضة الكويت وإعلاء رايتها.



وحث وزير الخارجية الديبلوماسيات الكويتيات على مضاعفة الجهد والمثابرة لخدمة بلدنا الغالي وتعزيز مكانته وإبراز دوره في المحافل الإقليمية والدولية.



كما ألقت السفيرة م.أمل الحمد كلمة بهذه المناسبة استعرضت خلالها مسيرتها الديبلوماسية كسفيــرة كويتية في الخارج وخدمة الديبلوماسية الكويتيــة والمسؤوليـات العتــــــاد والتحديات الجسام التي واجهتها خلال مسيرة عملها والنجاحات العديدة والإنجازات التي حققتها في مختلف المياديــــن والمحافل الدولية، مشجعة الديبلوماسيات الكويتيات على المبادرة واختلاق الفرص التي تصنع التميز والريادة والتفوق في المجال الديبلوماسي، كما شددت في كلمتها على أهمية الاستفادة من الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الخارجية والقائمون عليها نحو تمكين المرأة وبناء وتأسيس عناصر نسائية ديبلوماسية مميزة.



وقد ألقت نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض تهاني راشد الناصر كلمة بهذه المناسبة قالت خلالها إن المرأة الكويتية في وزارة الخارجية ومنذ التأسيس مرت بمراحل عدة فقد تعددت مشاركاتها ومساهمتها في تطوير العمل بالوزارة واستعرضت كذلك مسيرتها العملية في الشؤون القانونية وشؤون المنظمات الدولية بوزارة الخارجية وفي مجال المفاوضات على الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف إقليميا ودوليا.



كما ألقت المستشارة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج كلمة بهذه المناسبة قدمت خلالها وافر الشكر وعظيم الامتنان على إقامة هذا الحفل عرفانا بدور المرأة الديبلوماسية في وزارة الخارجية وفي تعزيز العمل الدولي وترسيخ مبادئ الأمن والاستقرار، منوهة بأن احتفال الأسرة الدولية بهذه المناسبة يأتي تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 76/269 الصادر في 20 يونيو 2022 الذي قدمته وتبنته العديد من الدول من بينها الكويت، مستذكرة المناقب الحميدة لسفيرات الكويت عبر التاريخ وما وصل إليه عدد الديبلوماسيات الكويتيات الذي فاق الـ 100 ديبلوماسية ودلالات التفاني والتميز الذي تقدمه الديبلوماسية الكويتية في جميع المحافل الدولية وبصماتها الواضحة الحافلة بالإنجازات.