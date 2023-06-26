استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء.



كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.



واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد.



هذا، وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، وراجيا لها دوام الصحة والعافية.



كذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تهان لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة لهذا العام الدراسي 2022/2023 ضمنها سموه خالص تهانيه بما حققوه من تفوق عال وحصولهم على نسب متميزة نالوا فيها هذا التفوق المرموق، مثمنا جهودهم الدراسية المتواصلة التي بذلوها ومثابرتهم وحرصهم على التميز في تحصيلهم العلمي وبما هيأته أسرهم لهم من أجواء مناسبة ومحفزة أسهمت في تحقيق هذا التفوق المتميز، مبتهلا سموه إلى المولى تعالى لهم كل التوفيق والنجاح لإكمال مسيرتهم التعليمية وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.