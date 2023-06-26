عبدالهادي العجمي

اعتمدت القيادة العليا للحرس الوطني كشوفات الترقيات لعدد من الضباط من مختلف الرتب.

وقالت مصادر عسكرية في الحرس في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان من بين الضباط المرقين 35 ضابطا من رتبة «مقدم» الى رتبة «عقيد» و52 رائدا تمت ترقيتهم إلى رتبة مقدم، إضافة الى ترقيات من رتب ملازم أول حتى رتبة رائد، وذلك اعتبارا من أمس الأحد.

وفيما يلي أسماء الضباط المرقين في الحرس:

من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد:



‏ناصر بدر محمد



‏علي محمد علي



‏صقر عبدالله محمد



‏عیسی یاسین محمد



‏سليمان عادل سالم



‏علي فهد عبدالرحمن



‏خلف حمد علي



‏فهد مبارك ساير



‏محمد محمود ياسين



‏عبدالرحمن سعود فلاح



‏إسماعيل خليل إسماعيل



‏محمد سعد سالم



‏ماجد راشد عثمان



‏راشد حمد فهد



‏سعد خالد مبارك



‏محمد عواض حراب



‏عليان منصور علي



‏يعقوب سلطان يعقوب سلطان



‏عمر ضاري غالب



‏مسفر دواس مانع



‏أحمد سالم محمد



‏مزيد محمد عبدالله



‏طلال سعد مريغ



‏فلاح سعود فلاح



‏فهد ممدوح إبراهيم



‏علي إبراهيم محمد



‏عبدالله أحمد عيد



‏مرزوق محمد مرزوق



‏مشاري مشعل ذكر الله



‏عايض عبدالله عايض



‏طارق غنام محمد



‏مسفر فرج فهيد



‏عبدالله رحيل مزيد



‏حمد ضاري عبدالله



‏يعقوب سلطان يعقوب جاسم



‏الضباط المرقون من رتبة رائد إلى رتبة مقدم:



سالم محمد سالم



فلاح حمود فلاح



متعب خالد سعود



سعد عبدالله سعد



مساعد سالم حماد



ضاري فهد علي



سعود خالد سعود



عبدالله فالح عمر



أوس سهيل نجم



سالم دغش محمد



عبدالعزيز حسين عوض



شبيب سالم شبيب



ناصر خالد محمد



فهد عبدالعزيز سليمان



سعود حمود مطلق



فهد عبدالعزيز مطلق



سعد فهد عبدالله



حمد سعد فهد



مطلق صالح عبدالله



علي مانع صنيهيت



سعد بدر سعود



بندر دراك حاكم



علي عوض عبيد



باني راشد سعد



نواف هميجان سفر



علي بطي حمد



عبدالرحمن راشد عبدالله



محمد محمود عبدالخالق



أحمد خالد شطيط



محمد خليل ابراهيم



علي وليد علي



علي صقر أحمد



نواف بطي محمد



فيصل أحمد عيسى



ضاري عبدالله فهد



يوسف أحمد راشد



عبدالرحمن حسين أحمد



عبدالله مهلهل خالد



عبدالعزيز خالد صنهات



ناصر بدر خالد



ضاري محمد عبدالرزاق



علي حسين فلاح



علي جمال علي



محمد فراج سالم



عبدالله شاهين عبدالله



فالح مرزوق مناحي



عبدالله مبارك عامر



هيثم حمد صقر



فيصل صالح أحمد



خالد صالح علي



جمال صقر مناور



أحمد محمود محمد





