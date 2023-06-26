عند الحديث عن احتياطي النقد الأجنبي، فقد يكون ترتيب الدول صادما بشكل غير متوقع، إذ تحتل الصين المرتبة الأولى عالميا باحتياطيات 3.4 تريليونات دولار، فيما تأتي اليابان، وسويسرا، في المراتب التالية بعدها، ولكن الأمر الغريب هو أن الولايات المتحدة ليس من بين الدول الـ 10 الأوائل، رغم كون الدولار، هو عملة الاحتياط العالمي الأكثر هيمنة، وتمتلك أكبر ١٠ دول في العالم من حيث الاحتياطيات النقدية الأجنبية نحو ٩٫٧ تريليونات دولار.



ويشار إلى احتياطي النقد الأجنبي، بالمعنى الحرفي، إلى الودائع والسندات من العملة الأجنبية فقط التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية. ولكن، يشمل المصطلح في الاستخدام الشائع العملات الأجنبية والذهب، واحتياطي حقوق السحب الخاصة (Special Drawing Rights) لدى صندوق النقد الدولي.



وتعد السعودية من بين أكبر الدول امتلاكا لاحتياطٍ من النقد الأجنبي في مصرفها المركزي، إذ تتجاوز 400 مليار دولار، وتحتل المرتبة التاسعة عالميا، بينما تأتي الولايات المتحدة في المركز الثالث عشر في القائمة باحتياطي نقد أجنبي يبلغ 242 مليار دولار، وفيما يلي ترتيب أكبر الدول احتفاظا باحتياطي نقد أجنبي:



الصين - 3.4 تريليونات دولار



اليابان - 1.25 تريليون دولار



سويسرا - 912 مليار دولار



الهند - 596 مليار دولار



روسيا - 587 مليار دولار



تايوان - 561 مليار دولار



هونغ كونغ - 430 مليار دولار



كوريا الجنوبية - 423 مليار دولار



المملكة العربية السعودية - 404 مليارات دولار



البرازيل - 341 مليار دولار



سنغافورة - 289 مليار دولار



ألمانيا - 277 مليار دولار



الولايات المتحدة الأميركية - 242 مليار دولار.