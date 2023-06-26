التويجري: الجائزة تؤكد حرصنا على تحقيق النجاح والسير على خطى ثابتة بإستراتيجيات واضحة



أعلنت مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية عن جوائزها الخاصة بالبنوك في الكويت والمنطقة، حيث استحوذ بنك بوبيان للعام الثامن على التوالي على جائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت» لعام 2023 نتيجة ما حققه من نمو مستدام في مختلف مؤشراته المالية وحصصه السوقية والأداء المميز ونجاح رؤيته الهادفة إلى تنمية قاعدة عملائه، والمضي قدما لتقديم حلول ومنتجات تلبي احتياجات مختلف الشرائح بصورة تمنحهم تجربة مصرفية فريدة.



وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري تعليقا على ذلك: تمكنا من اجتياز تحد جديد على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية في الكويت لتأتي هذه الجائزة المميزة وتؤكد ما حرصنا على تحقيقه من نجاح والسير على خطى ثابتة نحو استراتيجيات ممنهجة حققنا من خلالها العديد من القفزات والنمو في جميع مؤشراتنا المالية لاسيما الحصص السوقية في مختلف القطاعات. وأضاف ان ما حققه بنك بوبيان من أداء قوي إنما يرجع وبقوة إلى التزامه الراسخ بتقديم حلول ومنتجات مستدامة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام على المدى البعيد، وهو ما نجح في تحقيقه من خلال الجهود المميزة لفريق موارده البشرية، مؤكدا التزام الفريق بالحفاظ على ما حققه من نجاحات في كل قطاعات أعماله بجانب الأرقام والنتائج المالية. وكانت مؤسسة غلوبل فاينانس قد أوضحت أسباب منحها الجائزة للبنك، وذكرت ان بنك بوبيان تمكن وخلال السنوات الأخيرة من تحقيق قفزات في معدلات نمو مؤشراته المالية، لاسيما الحصص السوقية في واحد من أكثر أسواق المنطقة منافسة.



وأوضح التويجري أن هذه الجائزة تأتي تتويجا لجهودنا والتزامنا تجاه رضا عملائنا ساعين إلى أن نكون الأقرب لهم دوما لضمان تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة تناسب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم، وهو ما رفع سقف التحديات أمامنا لتقديم مستويات مميزة من الخدمة تفوق توقعاتهم.



وأضاف أن بوبيان دائما ما يهدف إلى الارتقاء بمستوى خدماته المصرفية تجاه مستقبل أكثر إبداعا وتميزا، حيث تكون راحة العميل هي الأولوية، مشيرا إلى ان هذا الاستثمار الاستراتيجي الذي يلبي الاحتياجات المتنوعة والمقدمة لجميع شرائح العملاء سيؤكد الموقع الريادي لبنك بوبيان كبنك إسلامي رائد في الحلول المصرفية والرقمية محليا وإقليميا وكذلك عالميا.



وكان البنك قد حقق خلال الربع الأول من العام الحالي أرباحا بلغت 27.6 مليون دينار وتحقيق ارباح صافية بلغت 20.6 مليون دينار بزيادة 22% عن العام الماضي وبلغت ربحية السهم 4.4 فلوس.



كما زادت أصول البنك إلى 8 مليارات دينار بنسبة نمو 8% مقارنة بالعام السابق كما بلغت محفظة التمويل 6 مليارات دينار بنسبة نمو 5% وبلغت الإيرادات التشغيلية 52.6 مليون دينار بنسبة نمو 6%، كما ارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي إلى 11.4%.



وشهد العام الحالي إطلاق البنك لهويته التجارية الجديدة تحت عنوان «كل ما هو ممكن» والتي تأتي مواكبة لنجاح وإنجازات البنك خلال السنوات الأخيرة وطموحاته التي يسعى إلى تحقيقها مستقبلا.



وجاء تطوير الهوية التجارية ليواكب النمو والازدهار ويعبر عن الطموح والشغف لتكوين علاقة قوية بين العملاء وتطوير الرسائل الموجهة لمختلف شرائح العملاء، لذلك تم تطوير الشعار وإعادة صياغة الرسالة والرؤية والقيم الاساسية لبوبيان.



وواصل بوبيان تربعه على قمة خدمة العملاء في الكويت بحصوله على جائزتين من مؤسسة «سيرفس هيرو» العالمية المتخصصة بقياس مستوى رضا العملاء كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام الثالث عشر على التوالي منذ عام 2010 والأول في خدمة العملاء على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت. كذلك انضم بوبيان إلى قائمة أكبر 100 مؤسسة وشركة مدرجة على مستوى الشرق الأوسط ضمن التصنيف السنوي لمجلة فوربس العالمية Forbes متوجا سنوات من الإنجاز والنجاحات التي حققها حتى وصل الى هذه القائمة القوية التي تضم أسماء كثيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.



بالإضافة إلى تواجده ضمن قائمة أقوى عشر علامات تجارية كويتية من حيث قيمتها السوقية لعام 2023 إلى جانب كونه الأسرع نموا بنسبة 33% حسب مؤسسة براند فاينانس العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية.