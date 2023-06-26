طارق عرابي



كشفت شركة شانجان المطوع النقاب عن سيارتها الجديدة من طراز UNI-V موديل 2023، والتي تمثل السيارة الصالون العصرية والأحدث ضمن عائلة «شانجان» في الكويت.



وجاء الكشف عن الطراز الجديد من شانجان UNI-V، خلال فعالية خاصة نظمت في مجمع 360 الكويت، بحضور أحمد عبدالعزيز العلي المطوع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة شركات عبدالعزيز العلي المطوع، ومدير عام علامة شانجان الكويت سالم المطوع، وممثلين عن سفارة جمهورية الصين الشعبية في الكويت، إلى جانب حضور غفير من زوار المجمع وممثلي وسائل الإعلام المحلية، حيث تخلل الفعالية عدد من العروض الفنية المتنوعة التي حازت على إعجاب الحضور.



وتتميز UNI-V السيارة الجديدة كليا من شانجان، بتجهيزات أكثر فخامة وتصاميم مستقبلية ذكية من الخارج إلى الداخل، كما أنها عالية التقنية. تنتمي السيارة إلى قطاع السيدان متوسطة الحجم.



وتتألق السيارة الجديدة بتصميمها الخارجي الجذاب، والذي يحتوي على مصابيح أمامية LED، فتحة بانوراما، مرايا جانبية كهربائية قابلة للتعديل مع إشارات إنعطاف LED، صندوق أمتعة ذكي (فتح وإغلاق كهربائي)، بالإضافة إلى عجلات ألمنيوم قياس 18 إنشا وجناحا خلفيا.



أما من الداخل، فتحتوي السيارة على كامل متطلبات الراحة والرفاهية، بدءا من شاشة معلومات TFT قياس 10 إنشات، شاشة ملتميديا قياس 10.25 إنشات، إضاءة محيطية داخلية LED، مكيف هواء أمامي وخلفي، مقاعد جلد، تكييف وتدفئة للمقاعد الامامية، كاميرا محيطية عالية الدقة 360 درجة، شاحن لاسلكي، نظام ملاحي GPS (منطقة الخليج) ونظام صوت SONY 8 سماعات.



وتزود UNI-V الجديدة بمحرك 4 سلندر سعة 1.5 ليتر تيربو/ 185 حصانا (دفع أمامي)، وناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات، بالإضافة إلى خاصية التشغيل عن بعد.



اما عن متطلبات الأمان، فتمتاز شانجان UNI-V بوجود أكياس الهواء الامامية، وستائر الهواء الجانبية والامامية والخلفية، ورادارات أمامية وخلفية، ونظام مراقبة ضعط الإطارات، ونظام المحافظة على المسار، بالإضافة إلى أنظمة تحكم Auto hold- HHC-BA-TSC-ESP-EBD-ABS.