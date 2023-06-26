مبارك الخالدي



أشاد رئيس وفد منتخبنا الوطني في بطولة اتحاد جنوب آسيا المقامة في الهند، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم جمال العتيبي بفوز الأزرق على باكستان 4 - 0 وتصدر مجموعته الأولى.



وقال العتيبي ان برنامج إعداد الأزرق لتصفيات كأس العالم 2026 والتي ستقام في أميركا وكندا والمكسيك، وكذلك كأس آسيا 2027 في السعودية يسير وفق الخطة التي وضعها اتحاد كرة القدم، اذ حقق المنتخب انتصارين على التوالي على منتخبي نيبال 3 - 1 وباكستان 4 - 0 في بطولة اتحاد جنوب آسيا، ما مكن الأزرق من التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، مشيدا بأداء اللاعبين.



وأشار العتيبي إلى ان الغرض من المشاركة في البطولة هو رفع مستوى الفريق وزيادة الانسجام بين اللاعبين من أجل خوض التصفيات بالشكل الأمثل خصوصا ان الأزرق حقق انتصارات من شأنها تحسين تصنيفه ما يساعد على رفع معنويات اللاعبين قبل التصفيات.



وفي جانب آخر، يضع الأزرق اليوم لمساته الأخيرة لمواجهه منتخب الهند غدا على صدارة المجموعة بعد ان جمع الفريق الهندي 6 نقاط اثر فوزه على نيبال 2 - 0، لكن صدارة المجموعة ذهبت للأزرق بفارق الأهداف. وكان الجهاز الفني للمنتخب قد اكتفى امس بتدريب خفيف تجنبا لحالات الإرهاق نظرا لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في المنطقة.