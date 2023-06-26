عزز فريق الأولمبياد الخاص الكويتي رصيده من الميداليات في دورة الألعاب العالمية في نسختها الـ 16 والمقامة في ألمانيا، حيث حقق 8 ميداليات جديدة في منافسات أمس منها ذهبيتان تم إحرازهما بواسطة زينب الدريع في لعبة (البولينغ) ومحمد بو رباع في مسابقة الريشة.



كما أحرز الفريق 5 فضيات منها ثلاثة للاعبة طيف العنزي في رفع الاثقال، وواحدة للاعبة بسمة البصيلي في لعبة الفروسية، وواحدة في ألعاب القوى لمسابقة الفرق أحرزها فريق مكون من اللاعبين فيصل المطيري وحسين كرم وانوار الغضبان ومريم الهندي. أما الميدالية الثامنة فكانت برونزية حققتها كذلك اللاعبة طيف العنزي.



وفي هذا السياق، قالت ضيفة شرف الأولمبياد الخاص والداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة الشيخة سهيلة الصباح إن إنجاز ابنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة يعد «مدعاة فخر واعتزاز» لاسيما انه يحمل اسم البلاد عاليا في المحافل الرياضية العالمية.



وأضافت أنه في ظل التنافس الكبير بين الفرق المشاركة من دول العالم المختلفة استطاع الفريق الكويتي تحقيق مراكز متقدمة أبهرت القائمين على الدورة العالمية «والتي نسعى من خلالها إلى توجيه رسالة هدفها تمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع وإتاحة الفرص أمامهم من أجل تحقيق نجاحات أكثر».



وأكدت استحقاق الفريق الكويتي نتيجة الجهد المبذول سواء من المدربين أو اللاعبين أثناء خوضهم المنافسات، معربة عن شكرها للقيادة السامية ولسفير البلاد في ألمانيا والطاقم الفني والإداري للأولمبياد الخاص.



الجدير بالذكر ان رصيد فريق الأولمبياد الخاص الكويتي في الدورة ارتفع إلى 19 ميدالية منها 6 ذهبيات و10 فضيات و3 برونزيات.