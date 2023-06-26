

مبارك الخالدي



قدم نائب رئيس جهاز الكرة بالنادي العربي أحمد النجار اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه مع الفريق للموسم المقبل.

وجاء إعلان النجار عبر حسابه في «تويتر» قائلا: شكرا لرئيس ولأعضاء مجلس الإدارة لثقتهم خلال 4 سنوات حصدت فيها 5 بطولات غاليه، كما أوجه شكر خاص لإخواني اللاعبين، متمنيا لهم التوفيق في الموسم المقبل، كما أوجه الشكر لكل من شجعني أو نصحني او انتقدني لمصلحة النادي ومصلحتي، واعلن عدم استمراري مع الفريق، وكل التوفيق للجميع وعلى رأسهم أخوى عبدالعزيز عاشور.

إلى ذلك، أعلن اللاعب أحمد حزام عن رحيله عن الفريق، وكان قد انضم للأخضر الموسم الماضي قادما من نادي الكويت.