

توج البطل عيسى الزنكوي المشاركة الكويتية في البطولة العربية لألعاب القوى التي اختتمت فعالياتها امس بمدينة مراكش بالمغرب بإحراز الميدالية الذهبية الثانية للكويت في مسابقة رمي القرص.



وسجل الزنكوي 59 مترا و20 سنتيمترا متقدما على القطري معاذ ابراهيم الذي سجل 59 مترا و11 سنتيمترا والمصري شهاب عبدالعزيز الذي حقق 57 مترا وسنتيمترا واحدا.



وتعتبر هذه الذهبية الثانية للمنتخب الوطني بعد ذهبية اللاعب يعقوب اليوحة في مسابقة 110 أمتار حواجز بالإضافة الى فضية عبدالرحمن العازمي في مسابقة رمي الرمح وفضية مضاوي الشمري في مسافة 200 متر، فضلا عن الرقم الوطني الذي احرزته اللاعبة عائشة الخضر في الوثب الطويل.



واعتبر مدرب المنتخب حمو البوكيلي أن حصاد المنتخب في هذه البطولة العربية إيجابي ومشرف. وقال إن هذا الإنجاز من شأنه ان يحفز اللاعبين في المنتخب بمختلف فئاته على بذل المزيد من الجهد والعطاء في الاستحقاقات الإقليمية والعالمية المقبلة، لافتا الى أن ألعاب القوى الكويتية باتت حاضرة بقوة على الخريطة العربية والعالمية.



الى ذلك، أحرزت العداءة مضاوي الشمري الميدالية الفضية في مسابقات 200 متر مستوية وقطعت المسافة في زمن 23 ثانية و95 جزءا من المئة لتعزز حصاد المنتخب الوطني بميدالية جديدة.