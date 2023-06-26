سلط خبراء في قطاع السياحة الضوء على المخاوف التي أثارها حادث انفجار الغواصة «تيتان»، أثناء رحلتها الاستكشافية-السياحية في أعماق المحيط الأطلسي، بشأن سياحة الفضاء وصعود البشر في رحلات ترفيهية إلى مدار كوكب الأرض.



وذكر موقع «أكسيوس» الأميركي في تقرير خاص أمس، أن الانفجار المأساوي للغواصة «تيتان» أثناء رحلة استكشاف حطام سفينة تايتانيك أثار وقفة في صناعة سياحة أخرى متطرفة ومحفوفة بالمخاطر، وهي الرحلات الفضائية البشرية الخاصة. وأضاف التقرير أنه بحسب رأي الخبراء، فإن التساؤل حول وقوع حادث أليم مماثل لواقعة الغواصة، لا يتعلق بما إذا كان سيحدث أم لا، لكن متى سيحدث، موضحين أنه عندما تقع الكارثة المميتة ستهتز صناعة رحلات الفضاء التجارية. وقالت المحامية المتخصصة في شؤون الفضاء ميشيل هانلون، لموقع «أكسيوس»، إن التشابه بين السياحة في أعماق البحار وسياحة الفضاء يسهل رؤيته، موضحة: «أنت في كبسولة بها نافذة واحدة، وهي أضعف نقطة في الكبسولة، متجه إلى بيئة مميتة».



ونوه الموقع عن أن الغواصات السياحية مثل «تيتان» لا تخضع إلا لقليل من لوائح السلامة، تماما مثل المركبات التي تنقل العملاء الأثرياء للغاية إلى الفضاء، لافتا إلى أن هناك 3 شركات فقط حول العالم قادرة حاليا على نقل الركاب إلى الفضاء للأغراض السياحية.