تطرح دار «كريستيز» في المزاد قريبا، لوحتين للرسام الهولندي الشهير رامبرانت بقيتا بعيدتين عن الأنظار نحو 200 عام إذ كانتا ضمن مجموعة خاصة، وهما عبارة عن رسمين شخصيين (بورتريه) يمثلان سباكا مسنا وزوجته.



ولم تكن عائلة بريطانية تدرك أهمية هاتين اللوحتين الزيتيتين للرسام الهولندي الكبير في القرن السابع عشر رغم تقديرها لهما، قبل أن يكتشفهما خبير في دار المزادات المرموقة خلال تقييم روتيني.



ومن المتوقع أن تحصد اللوحتان، وهما آخر رسمين شخصيين لرامبرانت في حوزة اشخاص عاديين، ما بين خمسة ملايين جنيه إسترليني وثمانية ملايين (أي ما يعادل 6.4 و10.2 ملايين دولار) عند عرضهما في مقر «كريستيز» في لندن في 6 يوليو المقبل.



وقال المسؤول عن لوحات لكبار الرسامين القدامى في «كريستيز» هنري بيتيفر إنه رأى «هاتين اللوحتين للمرة الأولى قبل سنوات عدة خلال تقييم روتيني»، مضيفا «لقد ذهلت».



وأضاف لوكالة فرانس برس «صدمت حقا عندما اكتشفت أن أي أبحاث لم تجر في شأن اللوحتين، ولم يتم تناولهما في الأدبيات المتعلقة برامبرانت منذ 200 عام»، مع أنهما كانتا معروضتين في أمستردام. وتمثل اللوحتان البيضاويتان اللتان يبلغ ارتفاع كل منهما 20 سنتيمترا، ويعتقد أنهما تعودان إلى العام 1635، سباكا كبير السن يدعى يان فيلمز فان دير بلويم وزوجته يابغين كارلز.



وكان الزوجان من بين أصدقاء عائلة رامبرانت ويتحدران من مسقط رأسه ليدن.