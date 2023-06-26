شاركت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، في وداع ضيوف حجاج بيت الله في رحلة ذهابهم في صالة الركاب T4 عبر مطار الكويت الدولي، حيث نظمت مبادرة مجتمعية بالتعاون مع فريق عمل المطار والهيئة العامة للطيران المدني من أجل توديع ضيوف الرحمن من خلال توزيع الهدايا الرمزية وضيافة القهوة. وتأتي المبادرة انسجاما مع إطار برنامج المسؤولية المجتمعية لشركة stc وانطلاقا من التزامها بتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي ومشاركتهم المناسبات الاجتماعية، ومن منطلق القيم المؤسسية التي تشكل إطار عمل الشركة، تهدف stc إلى مشاركة الحجاج في رحلتهم الى الأراضي المقدسة لتعزيز أواصر التواصل مع المجتمع المحلي، وشاركت stc في توديع الحجاج، بحضور عدد من فريق العلاقات العامة في stc، سائلين الله تعالى أن يتقبلها منهم ويؤجرهم ثوابها. وفي بيان لها، أشارت stc إلى ان مشاركتها الدائمة تتماشى مع إستراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية للشركات، ولهذا تحرص على المساهمة المستمرة في المبادرات والأنشطة التفاعلية التي توطد علاقتها مع المجتمع المحلي وأهل الكويت، وشكرت stc مطار الكويت الدولي، الادارة العامة للطيران المدني، وكذلك جميع أولئك الذين لعبوا دورا في ترتيب هذه المبادرة الخاصة بالحجاج. ومن خلال دورها كشركة رائدة في القطاع الخاص، تعمل دوما على التعاون المثمر والهادف مع شركائنا في مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من أجل إحداث تأثير إيجابي يثري نمط حياة عملائنا والمجتمع أكمله، ويمتد هذا النهج إلى الفعاليات المختلفة التي نظمناها وشاركنا فيها في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات لدينا.