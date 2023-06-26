هنأ صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أبناءهما وبناتهما الطلاب والطالبات الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والمعهد الديني والتربية الخاصة لهذا العام الدراسي 2022-2023. وعبّر سموهما، حفظهما الله، عن خالص التهاني بما حققوه من تفوق عال وحصولهم على نسب متميزة نالوا بها هذا التفوق المرموق، كما ثمن سموهما جهودهم الدراسية المتواصلة ومثابرتهم وحرصهم على التميز في تحصيلهم العلمي، وما هيأته أسرهم لهم من أجواء مناسبة ومحفزة أسهمت في تحقيق هذا التفوق المتميز. إلى ذلك، قامت المناطق التعليمية وإدارات التعليم الديني والخاص والنوعي بتوزيع شهادات نهاية العام الدراسي على الطلبة الناجحين. وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء»، عن أنه تم اعتماد ما يقارب 34 ألفا و230 شهادة للطلبة الناجحين، مشيرة الى انه تم البدء بتوزيعها أمس، وتستمر عملية التوزيع الى اليوم الإثنين. وأوضحت المصادر ان من لم يتسلم شهادته باستطاعته تسلمها من المنطقة التعليمية بعد عيد الأضحى المبارك.