أكد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة دعيج العازمي حرص الوزير جاسم الأستاد على تحقيق مطالب موظفي الوزارة وفق الأطر القانونية واستكمال ما بدأه الوزراء السابقون بشأن تلك المخاطبات التي تمت بين الوزارة وبعض الجهات المعنية بإقرار تلك المطالب.



وأشاد العازمي خلال اجتماعه مع الوزير الاستاد، بحضور وكيلة الوزارة مها العسعوسي وعدد من أعضاء مجلس ادارة النقابة بحسن استقبال الوزير وتفهمه لمطالب النقابة، مبينا انه تم تقديم 8 مطالب أساسية هي كالتالي: إقرار نظام البصمة المرنة، ربط ساعات الاذونات والتأخير، إرجاع مكافأة بدل العيار، صرف بدل التلوث لجميع العاملين في محطات القوى، إبقاء مكافأة العيار عند انتقال الموظف من مكان عمل إلى موقع آخر بنفس طبيعة العمل، إقرار الأعمال الشاقة والخطرة، تحقيق مطالب الموظفين المتمثلة في (الغاء شرط مدة السنة للسماح بالنقل، تحديد موعد باب فتح النقل بين قطاعات الوزارة من كل سنة ويستثنى من ذلك النقل الداخلي)، وأخيرا صرف بدل استدعاء الموظفين من أصحاب الوظائف الإشرافية.



وأوضح العازمي أنه سبق أن تمت مخاطبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن إقرار الأعمال الضارة والشاقة والخطرة. وتتابع الوزارة بالتنسيق مع النقابة آخر المستجدات بشأن هذه الأعمال، متوقعا ان ترسل التأمينات ردها للوزارة خلال الأيام المقبلة.



وأشار إلى استماع الوزير الجاسم لوجهة نظرنا بشأن مطالبنا التي نعتبرها حقوقا مكتسبة لجميع موظفي الوزارة، واصفا الاجتماع بـ«المثمر».