أسامة أبوالسعود



أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ان صلاة عيد الاضحى المبارك ستقام غدا الاربعاء الساعة 5.06 صباحا في 46 مصلى بمختلف المحافظات اضافة الى المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.



وحدد وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع المساجد بدر العتيبي في تعميم أصدره بهذا الشأن عدد الساحات ومراكز الشباب والملاعب الرياضية بمختلف المحافظات لاستقبال جمهور المصلين لأداء صلاة العيد فيها.



هذا، وخصصت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية عددا من المساجد ومصليات العيد لتتوافر بها لغة الاشارة، ومن تلك المساجد، مسجد رقية المزيني - سعد العبدالله، مسجد أبوحنيفة - الشعب، مسجد جابر العلي - جابر العلي، المسجد الكبير- شرق، وكذلك مصلى الصليبخات - خلف سوق كارفور - مركز شباب الصليبخات. وفيما يلي أسماء وعناوين مصليات عيد الأضحى:



محافظة العاصمة: السرة: الساحة الرياضية بجوار فرع الغاز - ق2، الروضة: الملاعب بجانب جمعية الإصلاح - ق3، الدعية: مركز شباب الدعية - ق2 - ش25 - الدائري الثاني (طريق خالد يوسف المرزوق)، الفيحاء: مدرسة عبدالله حسن الجارالله - ق5، جابر الأحمد: مركز شباب جابر الأحمد ق7 - اللجنة الأولمبية، كيفان: مواقف بين مسجد السند وقاعة بودي للأفراح - ق3، قرطبة: داخل ملاعب المعهد الديني بنين - ق2، الصليبخات: مركز شباب الصليبخات - خلف سوق كارفور، القادسية: الساحة قرب مركز خالد الغنيم الصحي - ق5، الشويخ الصحية: دور الرعاية.



محافظة حولي: بيان: ملعب هيئة الرياضة مقابل ثانوية بيان للمقررات بنين - ق7، مشرف: ملعب هيئة الرياضة قرب نادي اليرموك الرياضي - ق2، سلوى: الساحة شرق جمعية سلوى التعاونية - ق5، السالمية: الساحة بجوار مسجد محمد ابراهيم نصر الله قرب مدرسة الإخلاص - ق12، السلام: الساحة قرب مدرسة مسعود بن سنان - ق1، الزهراء: الساحة قرب مدرسة حومة - شارع مجرن الحمد - ق2.



محافظة الفروانية: العمرية: ق3 - ش7 - بجانب مسجد ضيف الله نهار العتيبي (معقل بن يسار سابقا)، الرحاب: الساحة بجانب مركز مسفر جالي لتحفيظ القرآن - ق1، اشبيلية: الساحة بجانب مركز متعب الشلاحي الصحي - ق4، العارضية: الساحة مقابل ابراج الماء وثانوية صالح الرويح للبنين - ق5، صباح الناصر: الساحة بجانب مسجد الإمام البخاري ومسجد المرجاح - ق4، الفردوس: الساحة مقابل الجمعية الرئيسية بجانب البنوك - ق6، عبدالله المبارك: الساحة بالقرب من متوسطة المرقاب للبنات - ق3، غرب عبدالله المبارك: الساحة مقابل مسجد عاصم بن عدي البلوي - ق2.



محافظة الجهراء: النسيم: الساحة مقابل صناعية النسيم، سعد العبدالله: الساحة مقابل مسجد الحزام - ق9، الجهراء: مركز شباب الجهراء خلف المخابز الكويتية، الجهراء: ساحة الجهراء الرياضية مقابل مرور الجهراء، الصليبية: مركز شباب الصليبية - ق10، القيروان: مسجد غشام البصمان - الدائري الخامس.



محافظة مبارك الكبير



مبارك الكبير: ملعب الهيئة العامة للرياضة بجانب ادارة التعليم الخاص - ق2 - ش253، القصور: الساحة مقابل مسجد البراء بن عازب - ق3 - ش156 مع ش1، صباح السالم: الساحة مقابل مسجد زهرة محمد بهجت - ق13، صباح السالم: الساحة مقابل مسجد حمد حمدان العتيبي - ق2، الفنيطيس: الساحة مقابل مسجد فاطمة حسن ابراهيم - ق8.



محافظة الأحمدي: الأحمدي: نادي الشباب الرياضي بجوار محطة البنزين، الفحيحيل: مركز شباب الرياضة بجوار مسجد عبدالله بن سلام - ق2، المنقف: مركز شباب الرياضة - مقابل مستوصف المنقف - ق3، الصباحية: مركز شباب الرياضة - موازي طريق خادم الحرمين الشريفين - ق3، علي صباح السالم: مركز شباب الرياضة مقابل مستوصف ام الهيمان ومخفر ام الهيمان - ق3، صباح الأحمد1: الساحة مقابل مدرسة جمانة بنت الحسن- صباح الأحمد1، صباح الاحمد5: الساحة مقابل مسجد فهد الحسيني - صباح الاحمد5 - ق1، العقيلة: الساحة بجوار مسجد العريفان - ق4، هدية: الساحة بجوار روضة هدية - ق3، جابر العلي: الساحة بجوار مدرسة ثانوية عبدالله الاحمد الصباح - ق3، الظهر: الساحة بجوار مسجد شرحبيل بن حسنة - ق5.