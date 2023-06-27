عبدالكريم العبدالله



أقام مركز علاج الإدمان فعالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع تحت شعار «شارك حقائق عن المخدرات وأنقذ أرواح»



وكشف مدير مركز علاج الإدمان د.عادل الزايد عن تسلم التوسعة الجديدة للمركز نوفمبر المقبل على أن يتم تجهزه وافتتاحه مع بداية العام 2024 بسعة سريرية تبلغ 200 سرير للنساء و100 سرير للمراهقين.



وقال د.الزايد في كلمته خلال الاحتفال إنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها علاج وتأهيل المراهقين حيث كان يقتصر التعامل مع من هم فوق 21 عاما فقط، مبينا ان زيادة اعداد الأسرة في المبنى الجديد ستكون بداية لوجود العلاج والتأهيل للمراهقين الى جانب تطوير البرامج الأخرى في العيادة الخارجية والرعاية المستمرة، إضافة الى الدعم المستمر للمنظمات التطوعية ومنها زمالة المدمن المجهول وجمعية بشاير الخير.



من ناحيته، قال اختصاصي طب نفسي ورئيس القسم الطبي في المركز د.حسين الشطي ان مشكلة المخدرات تعد قضية ملتوية ومتشعبة عالميا وتؤثر على ملايين الأشخاص ويواجه العديد من مستخدميها التمييز او وصمة عار، مما قد يعوقهم عن الحصول على المساعدة الفعلية التي يحتاجون اليها، مبينا أن هذا قد يسبب ضررا إضافيا على صحتهم الجسدية والنفسية، لذا يأتي هذا اليوم وسيلة لتعزيز العمل والتعاون لتحقيق عالم خال من سوء استعمال المخدرات.