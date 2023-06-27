هنأ رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر المطر ‎صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والحكومة وأعضاء مجلس الأمة والشعب الكويتي والمقيمين بحلول عيد الأضحى المبارك، ‎داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولتنا الحبيبة الكويت وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وأكد المطر في تصريح صحافي أن السلامة المرورية واشتراطاتها من أهم الامور التي يجب العمل على تحقيقها، لاسيما خلال مناسبات الأعياد، حيث تخرج أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين للتنزه ومشاركة الأقارب والأصدقاء فرحة العيد في أماكن مختلفة، الأمر الذي يتوجب على الجميع الانتباه إلى اشتراطات السلامة المرورية. وشدد على ضرورة التعاون مع رجال المرور بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية، فضلا عن الالتزام بقواعد وقوانين المرور الذي من شأنه أن يفضي إلى قيادة أكثر أمنا، ويخفض من معدلات الحوادث المرورية حفاظا على الأرواح، وضمانا لفرحة تامة بالعيد دون إصابات أو حوادث.