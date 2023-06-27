بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تقدم مدير عام بيت الزكاة بالإنابة د.ماجد العازمي نيابة عن جميع العاملين في البيت، بخالص التهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، كما تقدم بالتهنئة للشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، متمنيا أن يعيد الله هذه الأيام المباركة على الكويت وأهلها بالخير والبركات. كما تقدم العازمي بالنيابة عن البيت بالتهاني والتبريكات لمحسني ومتبرعي البيت الكرام أفرادا وشركات وجمعيات تعاونية على تعاونهم وتواصلهم الدائم معه في دعم مسيرة البيت الخيرية وتنفيذ مشاريعه التنموية داخل الكويت من رعاية آلاف الأسر المحتاجة وتوفير أسباب العيش الكريم لها من خلال مساعداته النقدية والعينية.