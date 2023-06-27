استقبلت «زين» مسؤولي إدارة مسجد الدولة الكبير في زيارة رسمية ثمنوا خلالها المبادرات والبرامج المجتمعية التي بادرت بها الشركة ضمن حملتها الرمضانية السنوية «زين الشهور» لخدمة ضيوف المسجد وجموع المصلين خلال فترة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وصلاة العيد.



وخلال الزيارة، استقبل الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي وفريق العلاقات المؤسسية في «زين» كلا من مدير إدارة المسجد الكبير علي عبدالله شداد ومسؤولي الإدارة في مقر الشركة الرئيسي بالشويخ، بحيث قاموا بتكريم زين تقديرا لشراكتها المستمرة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبالأخص إدارة المسجد الكبير.



وتقوم «زين» في كل عام خلال العشر الأواخر وتحديدا أثناء فترة أداء صلاة القيام بمشاركة الأجواء الروحانية لهذه الأيام المباركة من الشهر الكريم بتقديم خدمات الضيافة لتبريد الأجواء على المصلين في مسجد الدولة الكبير، بالإضافة إلى توفير المركبات الصغيرة لتسهيل تنقلهم من وإلى ساحات المواقف، كما شاركت «زين» «ريوق العيد» مع جموع المصلين في المسجد خلال صلاة العيد.



وتأتي هذه المبادرة ضمن حملة الشركة الرمضانية السنوية «زين الشهور»، والتي تسير من خلالها قوافل طوال الشهر الكريم لتشارك بها بركة وبهجة الشهر مع كل أطياف المجتمع، الخير وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات في البلاد لتعكس روح العطاء في الشهر الفضيل.



وتعاونت «زين» مؤخرا مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتقديم عرضها المجاني السنوي لضيوف الرحمن، والذي تقدم من خلاله أعلى باقاتها للتجوال مجانا لجميع عملاء الدفع الآجل والمسبق المسجلين في الحملات الرسمية لأداء فريضة الحج هذا العام، لتتيح لهم فرصة التواصل مع أحبائهم من غير أي تكلفة من جانبهم عبر استخدام الإنترنت والمكالمات الصوتية أثناء تواجدهم في مناطق مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.