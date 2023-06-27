تدعوكم فنادق سانت ريجيس، شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت لقضاء أغلى الأوقات وصنع أجمل الذكريات في رحابها حيث طيب الاقامة الفاخرة وأصالة الضيافة العامرة وخصوصا لما للأعياد من رونق خاص يجتمع معها الأهل ويلتقي الأصدقاء على خيارات متنوعة من أشهى الأطباق وأعرق المطابخ العالمية.



ومطعم ريكاردو الشهير بخدمته الفاخرة وأصالة الضيافة الإيطالية تنتظركم في أجواء كلاسيكية على أنغام الموسيقى الرائعة، مطعم الطربوش اللبناني بأجوائه الأصيلة يستعد لتقديم أشهى الأطباق والمازوات المفضلة على انغام الموسيقى الحية، يفخر مطعم بخارى بتقديم المأكولات الهندية المعطرة بكنز التوابل وأجوائه التقليدية من بلاد الهند، كما يعدكم مطعم شهريار العريق بأطايب المشويات الإيرانية وأنواع المقبلات المتنوعة، كما أعد مطعم الحمراء العالمي بوفيها مميزة من أنواع المأكولات الكويتية والعالمية.



فندق فوربوينتس شيراتون الكويت ينتظركم للاحتفال معكم بأجواء ممتعة في بيتزاريا لاماما حيث المأكولات الايطالية القادمة من ريفها والبيتزا المخبوزة على الحطب والباستا اللذيذة.



وفي هذه المناسبة، يتقدم المدير العام لفنادق سانت ريجيس، شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت فهد أبوشعر والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين بالتهاني والتبريكات من الكويت وأهلها الكرام وجميع المقيمين على أرضها الطيبة، متمنين للجميع عيدا أضحى مباركا، وكل عام وأنتم بخير.