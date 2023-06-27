«التجارة» تراقب 39 سلعة أساسية بالسوق المحلي عبر 67 جمعية تعاونية و8 أسواق مركزية

مصطفى صالح



قال مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري إن أسعار السلع والمنتجات في الكويت تعتبر جيدة ومقبولة في الوقت الحالي، وذلك إذا ما قورنت بارتفاع الأسعار عالميا في ظل الأزمة الروسية - الأوكرانية، مشيرا إلى انخفاض سعر الحديد حاليا على سبيل المثال إلى 177 دينارا للطن، مقارنة ببلوغ السعر عند اندلاع الحرب نحو 300 دينار للطن.



وأكد الأنصاري في تصريح لـ «الأنباء»، أن هناك استقرار في أسعار السلع الأساسية بالسوق المحلي حاليا، مشيرا إلى أن «التجارة» تتابع وتراقب المواد الغذائية الأساسية، وعددها 39 سلعة أساسية تهم المستهلك، منها على سبيل المثال الأرز والزيوت والشاي والألبان والدجاج المجمد، وغيرها من السلع والمواد الغذائية الأساسية.



وقال ان «التجارة» تراقب أسعار السلع عبر البرنامج الآلي لمراقبة الأسعار لدى الوزارة، والذي يرصد أسعار 39 سلعة أساسية لدى نحو 67 جمعية تعاونية و8 أسواق مركزية كبرى بالكويت، إذ يتولى مستشارون اقتصاديون ومحللون ماليون متخصصون عملية تحليل الأسعار التي تقوم الجمعيات والأسواق المركزية بإدخالها إلى النظام مع بيانات كل سلعة وهو ما يمكن المختصين في الوزارة من المتابعة الدقيقة للتغيرات التي تطرأ في الأسواق.



وأضاف أن إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة لديها نحو 60 موظفا ومفتشا، يقومون بجولات تفتيشية ميدانية على الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية بشكل دائم للتأكد من توافر السلع والأسعار المقدمة للمستهلكين ومطابقتها مع ما هو مدون في نظام البرنامج الآلي لمراقبة الأسعار لدى الوزارة.



وأكد الأنصاري أن وزارة التجارة والصناعة وعبر قطاعاتها المختصة تراقب الأسواق على مدار الساعة لرصد أي مخالفات قد تظهر في الأسواق لحماية مقدرات المواطنين والمقيمين، مبينا أن جمهور المستهلكين يمكنهم التواصل مع الوزارة والابلاغ عن اي شبهة أو مخالفة قد يرصدونها من خلال منظومة الشكاوي عبر موقع الوزارة او الخط الساخن 135، أو تقديم الشكوى عن طريق الواتساب على الرقم: 55135135، أو الذهاب لمراكزنا المنتشرة بجميع أنحاء الكويت وبالقرب من الجمعيات التعاونية.