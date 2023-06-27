عمر القاضي: المركبة تعكس حرصنا على تمييز عملائنا ومنحهم أعلى درجات الموثوقية والراحة

نعمل على تزويد السوق الكويتي بأحدث موديلات «جي إيه سي» لتعزيز موقعها الريادي في الكويت



أطلقت شركة «المطوع والقاضي»، الموزع المعتمد لسيارات «جي إيه سي موتور» في الكويت، مركبة «GAC EMKOO» الجديدة كليا، خلال حفل مميز أقامته في «الأفنيوز مول» بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة عمر سليمان القاضي، ومدير عام المبيعات أحمد أبوالهدى، ونخبة من مسؤولي الإدارات وعشاق السيارات.



وشهد الحفل استعراض المميزات المتنوعة لمركبة «GAC EMKOO» التي تأتي لتثري مجموعة سيارات «جي إيه سي» المطروحة في السوق الكويتي, فالمركبة تتمتع بتصميم «من عالم ثاني» وعصري يلفت الأنظار من الوهلة الأولى، بالإضافة إلى وجود مصابيح خلفية LED على شكل سيف ضوئي يتألف من 126 لمبة LED، إضافة إلى المصابيح الأربعة الخلفية مع خاصية التزامن مع الموسيقى.



وتتميز المركبة الجديدة كليا من «جي إيه سي» بجناح خلفي يلهم بشكله الرياضي والديناميكي، وبشبك أمامي مسطح التصميم، فضلا عن مصابيح أمامية LED على شكل عيون التنوير.



أيضا، يتجلى تميز المركبة بمعايير الجودة ومستوى الراحة داخل المقصورة، بما يعكس حرص «جي إيه سي موتور» وشركة «المطوع والقاضي» على منح السائقين والركاب أعلى درجات الراحة داخل موديلات «EMKOO» الحديثة، علما أنه تم تزويد المركبة بشاشة كونسول مركزي كبيرة متعددة الوظائف وشاشة عرض على الزجاج الأمامي.

بالإضافة إلى جميع هذه المزايا، تنفرد السيارة بسقفها البانورامي المجهز بواق شمسي كهربائي يتيح مشاهدة النجوم والاستفادة من مساحة باردة ومنعشة داخل السيارة، حتى في أشهر الصيف، فضلا عن ضوء الأجواء المحيطة الذي يقدم أجواء مميزة أثناء القيادة.



وهناك المزيد بعد، إذ توفر «جي إيه سي موتور» في مركبتها الجديدة مقصورة ذكية وتفاعلية تفهم حاجة السائق والركاب فورا من خلال مساعد متفهم ومتمكن بأعلى المواصفات التقنية، مع طاقة هجينة رائدة تمنح أعلى درجات الموثوقية خلال القيادة.



وتتوافر مركبة «GAC EMKOO» الجديدة في معارض «المطوع والقاضي» بمحرك «أتكينسون» الهجين عالي الكفاءة، ومحرك GMC2 مزدوج متكامل متعدد السرعات، وبطارية تبريد مباشر بالبرادات، مع تميزها بتكنولوجيا سلامة كاملة تحمي السائق والركاب في أي مكان وزمان، وتمنحهم القدرة على التحكم بشكل سلس وموثوق خلال كل رحلة.



بهذه المناسبة، أعرب عمر القاضي عن سعادته بتعزيز مجموعة سيارات «جي إيه سي» في السوق الكويتي من خلال إطلاق مركبة «EMKOO» التي تعكس حرص العلامة، بالتعاون مع «المطوع والقاضي التجارية»، على تمييز سائقي مركباتها ومنحهم أعلى درجات الموثوقية والراحة خلال القيادة.



وأضاف القاضي أن «المطوع والقاضي» تعمل باستمرار على رفد السوق الكويتي بأحدث موديلات «جي إيه سي»، حرصا منها على تعزيز موقعها الريادي محليا، وسعيا منها لزيادة الحصة السوقية للعلامة الصينية بين أوساط السائقين في الكويت، مشيرا إلى أن الشركة مستمرة بطرح المزيد من الموديلات الحديثة التي تتمتع بأعلى المواصفات التكنولوجية والتقنية التي تعزز راحة العميل وتجربة القيادة الخاصة به على جميع الطرقات.



خدمة مميزة



من جهته، أكد أحمد أبوالهدى أن فريق عمل «المطوع والقاضي» على جاهزية تامة لتقديم المساعدة والرد على تساؤلات العملاء وزوار معارض الشركة في الشويخ والري والأحمدي، لتعريفهم على مركبات «جي إيه سي» المميزة التي تناسب جميع السائقين في الكويت، بما يشمل «GS3» و«GS4» و«GA3» و«GA8» و«GS8»، إلى جانب «EMKOO» الجديدة التي ترتقي بتجربة سائقيها بفضل مقصورتها المميزة على جميع المستويات.



وأوضح أبوالهدى أن «المطوع والقاضي» تقدم العديد من المزايا للسائقين عند شرائهم مركبة «جي إيه سي EMKOO» الجديدة، إلى جانب خدمة الصيانة والكفالة والتأمين والتقسيط بأفضل الأسعار، وذلك حرصا منها على جذب المزيد من العملاء.



كما أفاد أبوالهدى بأن مراكز الخدمة لدى «المطوع والقاضي» في الري والشويخ والأحمدي تفتح أبوابها من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، طوال أيام الأسبوع، وهي تتميز بسرعتها في خدمة العملاء وبتجهيزاتها العصرية وقطع الغيار الأصلية، بالإضافة إلى الفنيين المدربين وفق أعلى المستويات العالمية.