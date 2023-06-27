تسخر المملكة العربية السعودية في حج هذا العام، مجموعة من التقنيات الذكية لخدمة الحجاج، والتي تتنوع بين تلك المخصصة لفحص الطرق، وتقديم الرعاية الطبية، وتوفير المعلومات الدقيقة المتعلقة بالشعائر، والخدمات الصحية الافتراضية، بالإضافة إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات.



الذكاء الاصطناعي.. حاضر



طبقت أمانة العاصمة المقدسة مجموعة من الحلول الذكية التي تهدف إلى تحسين تجربة الحجاج وتسهيل إجراءاتهم.



وتم توفير عدد من التطبيقات الذكية لتشغيل مراكز الخدمات بالمشاعر المقدسة، وتحسين الأداء عبر إعادة هندسة العمليات وتحويل أعمال الوحدات التنظيمية لتصبح إلكترونية.



كما أن هناك رصدا ميدانيا للملاحظات مع إمكانية إضافة مقاطع فيديو وصوت وموقع جغرافي، بحيث تتم معالجة هذه الملاحظات بسرعة وإصدار تقارير بالحلول وفق أحدث التقنيات.



تنظيم مواعيد ذبح الأضاحي إلكترونياً



اعتمد نظام لإدارة معدات النظافة وتفريغ حاويات النفايات لضمان توفير بيئة صحية آمنة للحجاج في المشاعر المقدسة.



مستشفى افتراضي



يقدم مستشفى «صحة» الافتراضي خدمات صحية افتراضية بأحدث التقنيات الطبية تشمل تشخيص الأمراض بدقة والتدخل الطبي السريع، مما يساعد المختصين على اتخاذ القرار الطبي الصحيح بحسب وضع كل حالة.



وتشمل التخصصات الافتراضية التي يقدمها المستشفى: السكتات الدماغية، والعناية الحرجة، وأمراض القلب، والأشعة، والاستشارات الطبية، والاستشارات عبر العيادات الافتراضية، وخدمة غسيل الكلى.



ويتيح المستشفى خدماته للدعم والمساندة لجميع المستشفيات والمراكز الصحية المرتبطة به في المدينة المنورة ومكة المكرمة.



طلاء لتبريد طرق المشاة بالمشاعر



تهدف تقنية طلاء الأسطح الأسفلتية لطرق المشاعر المقدسة الى خفض الحرارة، وتبريد المناخ للدرجات المعتدلة في طرق المشاة الخاصة بالحجاج.



ويسهم الطلاء الأبيض في خفض درجة حرارة السطح بنحو 30 درجة مئوية، باستخدام عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كمية أقل من الأشعة الشمسية.



وتتم آلية تبريد الطرق بعكس أشعة الشمس وتقليل درجات الحرارة خلال النهار والليل.



طائرات بدون طيار لفحص الطرق



كشفت الهيئة العامة للطرق عن استخدام طائرات «الدرون» في فحص وتقييم شبكة الطرق في المشاعر المقدسة للتأكد من سلامة هذه الطرقات وجودتها عبر رصد حراري يتيح أيضا فحص الجسور آليا.



مركبة إسعاف برمائية



«طمية» هي مركبة إسعاف برمائي ذات مواصفات نوعية لخدمة الحجاج في التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها عبر سيارات الإسعاف العادية.



ويمكن التحكم في إطاراتها بضغط الهواء المنخفض والمرتفع، لمساعدتها في تجاوز جميع أنواع عقبات التضاريس. ويمكن لـ «طمية» نقل مريضين اثنين وستة أشخاص آخرين مع سائق المركبة.



وقد جهزت المركبة بأحدث التقنيات لمهام الإسعافات في إخلاء المصابين.



قطار المشاعر المقدسة الصديق للبيئة



انطلقت عشية يوم التروية رحلات القطار التشغيلية لموسم حج هذا العام، لنقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة: عرفات ومنى ومزدلفة.



وقطار المشاعر كهربائي لا يصدر أي انبعاثات كربونية، ويحل محل 50 ألف حافلة تعمل بالوقود.



وتبلغ سرعته 80 كيلومترا في الساعة، وطاقته الاستيعابية في الرحلة 3 آلاف شخص.



ونقل القطار في موسم الحج عام 2022 مليونا و350 ألف راكب، بينما كان هذا الرقم في عام 2019 مليونين و300 ألف راكب.