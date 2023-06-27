تضاعف أسعار السيارات خلال عام واحد جراء عدد من الأزمات المتتالية الطاحنة منها «كوفيد - 19» تليها الحرب الروسية - الأوكرانية

حوار: ناهد إمام



كشف عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تضاعف أسعار السيارات خلال عام واحد، وذلك جراء عدد من الأزمات المتتالية الطاحنة منها كوفيد- 19، تليها الحرب الروسية -الأوكرانية، خاصة أن الدولتين تصنعان جزءا من السيارات، علاوة على ارتفاع تكلفة الشحن. وأوضح أن تغطية احتياجات السوق المحلى من السيارات تعتمد على الاستيراد بنسبة 60% والباقي من الإنتاج المحلي.



وأشار عمر بلبع، في لقاء مع «أنباء مصرية»، إلى أن ارتفاع الأسعار جاء بسبب زيادة حجم الطلب بالسوق المحلى مقارنة بالعرض، موضحا أن نقص المعروض من السيارات أزمة عالمية وليست محلية فقط، وتأتي نتيجة انخفاض في حجم الإنتاج عالميا بسبب الأزمات الخارجية السابقة. وقال إن شركات السيارات التي تعمل على التجميع تعاني من نقص مستلزمات الإنتاج بسبب النقص الإنتاجي بالخارج.



وأوضح أن كل هذه الأزمات دفعت التاجر إلى رفع أسعار السيارات ليستطيع الحفاظ على استثماراته ومزاولة نشاطه.



وأشار بلبع، إلى أنه يمكن تحويل هذه الأزمة إلى فرص عن طريق الاعتماد على الصناعة الوطنية وتوفير كل احتياجاتها لإحداث طفرة كبيرة في الإنتاج المحلي وجذب المستهلكين إليها، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تعمل علي تشجيع المنتج المحلي، والسيارات المحلية الصنع، لأنها قد تكون حلا لمشكلة زيادة أسعار السيارات.



وقدم رئيس الشعبة روشتة علاج للخروج من تلك الأزمة، تتمثل في الاعتماد على زيادة الإنتاج المحلى، توفير الصناعات المغذية للسيارات، الاستعانة بالخبرات الدولية والتكنولوجيا المتقدمة، التوسع في إقامة البنية التحتية للمصانع.



وأكد بلبع أهمية اجتذاب الخبرات المصرية بالخارج وتوجيه مدخراتهم تجاه الاستثمار في صناعة السيارات الوطنية، لما لها من ربحية كبيرة إلى جانب توافر المناخ الأمن لها، خاصة أن المؤشرات تؤكد أن نجاح البيئة الاستثمارية أدى لعودة وجذب استثمارات أجنبية للسوق المصري.



وأوضح عمر بلبع أن السماح باستيراد طرازات 2024 بداية من أبريل يعد قرارا جيدا، حيث يسعى لتحريك المياه الراكدة في سوق السيارات نتيجة نقص الطرازات، وتوقع أن زيادة عدد السيارات الواردة للطرازات الأحدث يمكن أن يقلص الفجوة الحالية بين العرض والطلب والتي زادت بشكل غير مسبوق، ما انعكس على توحش الأوفر برايس في سوق السيارات بشكل غير مسبوق.



وقال إن ظاهرة فرض أوفر برايس على سعر السيارة، جاءت نتيجة زيادة الطلب مقابل العرض، وسيتم اختفاؤها عند زيادة الإنتاج وتوازن السوق.