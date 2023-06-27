اختتمت بطولة الكارتينغ الصيفية للفئات العمرية بنجاح، والتي نظمها النادي الكويتي للكارتينغ على حلبة الكوت بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من الفتيان والفتيات.



وشهدت البطولة منافسة قوية بين المتسابقين حتى الجولات النهائية، وجاءت النتائج كالتالي:



في فئة الشباب الكبار حقق المركز الأول فواز يوسف وجاء ثانيا عبدالرحمن الظفيري، فيما حل ثالثا عبدالمجيد شعبان.



وفي فئة الفتيات كبار، حققت اللقب ايمان شمس الدين، واحتل المركز الثاني والثالث على التوالي فاطمة الشويعي وشريفة باقر. وفي فئة شباب صغار احرز المركز الأول يعقوب الزنكي، والثاني حسين الشمري، والثالث مشعل الشعلان.



وأخيرا بفئة الفتيات صغار، نالت اللقب آلاء فيصل، وجاءت الوصافة لزهراء حسن، فيما حققت المركز الثالث جنان حامد بوشهري. وعقب الختام تم تتويج الفائزين بالمراكز الـ 3 الأولى لكل فئة. من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة النادي الكويتي للكارتينغ د.حامد بوشهري ان البطولة جاءت في وقتها، خاصة انها أقيمت مع بداية الاجازة الصيفية، مؤكدا ان النادي مستمر في تنظيم المزيد من البطولات، لخلق اجواء المنافسة الشريفة في نفوس ابنائنا الرياضيين.