أحرز السباح منصور المنصور أمس الميدالية الذهبية في سباق الابنية (50 مترا تحت الماء) في بطولة العالم الـ 18 للناشئين والأساتذة للسباحة بالزعانف المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 36 دولة.



وقال رئيس الوفد ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الكويتي للغوص هاني بن حسين في تصريح ان هذه الميدالية «هي أول ميدالية عالمية ذهبية للكويت في هذه اللعبة» للفئة العمرية التي تتراوح بين 34 و39 عاما.



وأوضح أن المنصور توج بطلا للعالم لسباق الابنية (50 مترا تحت الماء) بعد حصوله على توقيت 16.35 ثانية في المسابقة.



وكان السباح عبدالعزيز الريش قد احرز أول من امس الميدالية الفضية في سباق (100 متر زعانف ثنائية) في البطولة العالم



وقال هاني بن حسين إن السباحين سويد العجمي وإسراء جاسم شاركا أيضا في سباقات (100 متر زعانف ثنائية) للفئات العمرية المختلفة وقدما مستويات رائعة.



كما ان السباحين الثلاثة الريش والعجمي وجاسم شاركوا كذلك في سباقات (50 متر زعانف ثنائية) حيث حقق الريش المركز الرابع فيما حصل زميله العجمي على المركز الثامن.



في حين شارك منصور المنصور في سباق (50 متر زعنفة أحادية) وحصل على مركز جيد ورقم جديد نجح به في كسر رقمه القديم على المستوى الوطني.