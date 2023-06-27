حقق لاعب المنتخب الوطني للشراع مشاري الكندري المركز الثاني وفضية «الأوبتمست» في بطولة البارح الدولية للشراع في نسختها 29، والتي نظمها الاتحاد البحريني للرياضات البحرية بمشاركة 54 متسابقا ومتسابقة مثلوا منتخبات البحرين والسعودية وعمان والإمارات وتونس إلى جانب المنتخب الوطني المشكل من قبل النادي البحري الرياضي الكويتي، وبمشاركة عدد من الحكام الدوليين.



وتوج الشيخ خليفة بن عبدالله بن خليفة آل خليفة، رئيس الاتحاد العربي للشراع رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية البطل الواعد مشاري الكندري في ختام المنافسة، بحضور عدد من المسؤولين عن الرياضة البحرية في البحرين، والوفود المشاركة في البطولة.