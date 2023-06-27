جدد ريال مدريد عقد لاعب وسطه المخضرم الكرواتي الدولي لوكا مودريتش عاما إضافيا حتى 2024، وفق ما أعلن النادي الاسباني أمس.



لايزال مودريتش (37 عاما) لاعبا أساسيا في ريال مدريد وقرر البقاء على الرغم من الاهتمام الكبير من الدوري السعودي الذي أراد الحصول على خدماته مع نهاية عقده الحالي مع ريال الذي ينتهي هذا الشهر.



ولحق مودريتش بالالماني توني كروس، داني سيبايوس وناتشو فرنانديس في قائمة اللاعبين الذين مددوا عقودهم هذا الصيف.



جاء في بيان للنادي الملكي «وافق ريال مدريد ولوكا مودريتش على تمديد عقد اللاعب الذي سيظل مرتبطا بالنادي حتى 30 يونيو 2024». وتابع «في 11 موسما بقميصنا، خاض 488 مباراة وفاز بـ 23 لقبا»، بينها دوري أبطال أوروبا 5 مرات والدوري الاسباني في 3 مناسبات.