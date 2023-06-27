أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بالتحقيق في واقعة انهيار عقار مكون من دور ارضي و14 طابقا بشارع خليل حمادة التابع لحي المنتزه اول شرق محافظة الإسكندرية.



وذكرت النيابة العامة ـ في بيان لها ـ أن فريقا من محققيها قد انتقل إلى مسرح الحادث لمعاينته، حيث جرى تكليف الحماية المدنية ومسؤولي الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والعقارات المجاورة.



كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه والتحفظ على العقار وصولا لبيان سبب الحادث. وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا من حي المنتزه أول حول انهيار أجزاء كبيرة من عقار شرق المحافظة، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ رفقة سيارات الإسعاف، وتم فرض طوق أمني حول محيط العقار، لمنع المارة من التواجد في المنطقة. وعاين فريق من النيابة العامة بالإسكندرية موقع العقار المنهار، وأصدر قرارا بضبط وإحضار مالك العقار وملفه من الحي للوقوف على أسباب الانهيار.



وقد ارتفع عدد المصابين في الحادث، إلى خمسة مصابين على الاقل، بينهم أحد أفراد الأطقم الطبية من المسعفين أثناء أداء عمله. وتم نقل المصابين إلى مستشفى شرق المدينة ومستشفى مار مرقص شرقي المحافظة، وجميعهم في حالة مستقرة.



من جهته، وجه د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، امس برفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسكندرية لاستقبال أي إصابات. وأوضح د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة دفعت بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، مع رفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبا للتعامل مع أي إصابات محتملة. وأضاف عبدالغفار أن فرق الإسعاف التي تمركزت في موقع الحادث متأهبة للتعامل مع أي إصابات، ويجري حصر أعداد المصابين جراء الحادث.



بدوره، انتقل محافظ الاسكندرية محمد الشريف لموقع الحادث وقال: إن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق ايجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار.



وشدد الشريف على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.