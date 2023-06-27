

منصور السلطان



‏شكر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد فرق الإطفاء لتعاملهم وسيطرتهم على حريق الشاحنة المحملة بمواد سريعة الاشتعال على طريق جسر الغزالي، مشيدا بالجهود والأعمال البطولية التي قاموا بها من خلال مكافحتهم الحريق وسرعة إخماده وتأمين المباني المجاورة للحريق، متمنيا للجميع السلامة، كما شكر رجال الداخلية والطوارئ الطبية المشاركين بإخماد الحريق.



‏وقد وجه الخالد رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وجميع الجهات المعنية بالدولة للتنسيق بشأن تنظيم عملية سير شاحنات ونقل البضائع التي تحتوي على مواد سريعة الاشتعال وقت الذروة وإصدار التوصيات والقرارات اللازمة بذلك. ‏كما تقدم الخالد بالتهنئة للجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليهم باليمن والبركات.



وكان رجال الإطفاء سيطروا على حريق اندلع ظهر امس بشاحنة تحمل مواد سريعة الاشتعال فوق جسر الغزالي باتجاه ميناء الشويخ دون حدوث إصابات. وكان بلاغ ورد ظهر امس لغرفة عمليات قوة الإطفاء يفيد باندلاع حريق هائل في منطقة الشويخ.



وعلى الـفـور تـوجه رجال الإطفاء لموقع الحريق، حيث تبين ان شاحنة تحمل مواد سريعة الاشتعال خلال سيرها على جسر الغزالي اندلعت بها النار، وقد استطاع السائق إيقافها والنزول منها، وتـمـكن رجال الإطفاء من محاصرة النيران وإيقـاف تسرب مواد سريعة الاشتعال وإخمادهـا دون حدوث إصابات او امتداد النار للسـيـارات والـمـحـال أسـفـل الـجـسـر.