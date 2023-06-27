لمناسبة عيد الأضحى المبارك، توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتهنئة من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة، متمنيا لحجاج بيت الله الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا.



وجريا على عادته، وكما كل القيادات السياسية، أعلن اعتذاره عن عدم تقبل التهاني بالعيد بسبب الوضع الراهن في لبنان.



الرئيس بري وللمناسبة نفسها تلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس النواب التونسي إبراهيم



بو دربالة.



على صعيد آخر، استقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات مع وفد من مجلس أمناء «صالون محمد رضا الحاج الثقافي» الذي شكر للرئيس بري احتضانه الحفل التكريمي الذي أقامه للقاضي عويدات برعاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ممثلا برئيس المحاكم الشرعية الشيخ الدكتور محمد عساف،



كما صدرت بيانات مماثلة عن عدد من المسؤولين منهم الرئيس تمام سلام.