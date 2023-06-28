كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن أن صادرات الكويت للمملكة خلال أول 4 أشهر من العام الحالي (بالفترة بين يناير وأبريل 2023)، بلغت نحو 547 مليون ريال سعودي، مقابل صادرات بلغت 1.19 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2022، أي بتراجع سنوي كبير نسبته 54.2%، وبقيمة 647 مليون ريال، لتحل بذلك في المرتبة الرابعة خليجيا للدول الأكثر تصديرا إلى المملكة.



وأشارت البيانات إلى أن صادرات الكويت للمملكة خلال شهر أبريل الماضي بلغت نحو 96.1 مليون ريال، متراجعة بنسبة 70% وبقيمة 221.9 مليون ريال، وذلك بالمقارنة بصادرات بلغت 317.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2022.



وتظهر البيانات أن صادرات الكويت إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر أبريل الماضي توزعت على صادرات الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بقيمة 4.1 ملايين ريال، ومنتجات نباتية بقيمة 10.4 ملايين ريال، ومنتجات صناعة الأغذية ممثلة في: مشروبات وخل وتبغ وأبدال تبغ مصنعة بقيمة 22 مليون ريال، وأيضا تصدير تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية بـ 2.8 مليون ريال.



كما تم تصدير منتجات معدنية إلى المملكة خلال شهر أبريل الماضي بقيمة 300 ألف ريال، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بقيمة 19.9 مليون ريال، ولدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته بـ 6.2 ملايين ريال، وعجائن من خشب وورق أو ورق مقوى بغرض إعادة التصنيع (مسترجعة) ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما بـ 13.8 مليون ريال.



وبالعودة إلى واردات المملكة العربية السعودية للسلع من دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت خلال أول 4 أشهر من العام الحالي نحو 25.5 مليار ريال، بارتفاع سنوية نسبته 9.1%، وبقيمة 2.12 مليار ريال، وذلك بالمقارنة بواردات سلعية من دول الخليج خلال نفس الفترة من عام 2022 بلغت قيمتها 23.38 مليار ريال.



وخلال شهر أبريل الماضي استوردت السعودية من دول مجلس التعاون سلع بقيمة 5.59 مليارات ريال، متراجعة بنسبة 15% وبقيمة 977.4 مليون ريال، وذلك بالمقارنة بوارداتها من السلع خلال شهر أبريل 2022 والبالغة قيمتها 6.57 مليارات ريال.



وقد استحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال أول 4 أشهر من العام الحالي على النصيب الأكبر من السلع التي استوردتها السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث صدرت سلعا إلى المملكة بقيمة 15.5 مليار ريال، بارتفاع سنوية نسبته 16.1% وبقيمة 2.15 مليار ريال، وذلك بالمقارنة بصادرات إلى المملكة خلال نفس الفترة من 2022 بلغت نحو 13.3 مليار ريال.



وفي المركز الثاني، جاءت سلطنة عمان بصادرات إلى المملكة بلغت قيمتها 4.66 مليارات ريال خلال أول 4 أشهر من العام، بارتفاع نسبته 14.1% وبقيمة 576 مليون ريال، مقارنة بصادرات خلال نفس الفترة من 2022 بلغت قيمتها 4.08 مليارات ريال.



وثالثا، جاءت مملكة البحرين بصادرات إلى المملكة العربية السعودية بلغت 4.52 مليارات ريال، بارتفاع نسبته 2.9% وبقيمة 125 مليون ريال، وذلك بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 بلغت قيمتها 4.39 مليارات ريال، وأخيرا في المركز الخامس جاءت قطر بصادرات بلغت 272 مليون ريال خلال 4 أشهر، بتراجع نسبته 24.6% وبقيمة 89 مليون ريال، مقارنة بصادرات بلغت 361 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2022.