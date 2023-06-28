النمو السكاني سيتضاعف من 33 مليون نسمة إلى 55 مليوناً في 2030 ما يجعل الحاجة لصناعة مدينة جديدة

شمال المملكة غير مكتشف وذو طبيعة تمزج بين الجبال والأودية والشواطئ.. ومكان مناسب للتزلج والغوص

مشروع «ذا لاين» يلبي الطلب المتزايد في السعودية.. ويصنع الطريقة الحديثة في بناء المدن وأسلوب الحياة

«نيوم» منطقة حافلة بالفرص الاستثمارية والتطويرية وتشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية



فيما ينفذ مشروع «ذا لاين» الضخم في «نيوم»، وفق الخطط المعتمدة له، والذي سيكون بعد اكتماله أعجوبة هندسية ومعمارية متفردة بكل تفاصيلها، أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تسعى من خلال هذا المشروع لصناعة الحضارة الجديدة للغد وتشجيع الدول الأخرى للقيام بأشياء مماثلة لصالح الكوكب.



وشدد الأمير محمد بن سلمان، خلال حديثه ضمن فيلم وثائقي عرضته قناة «ديسكفري»، عن المشروع الأول من نوعه في العالم، على أن النتيجة النهائية للمشروع ستكون خلاقة وجديدة، وردا على المشككين حول إنجاز السعودية مشاريعها الضخمة، قال ولي العهد «دعهم يتحدثون ونحن سنستمر في إثبات أنهم على خطأ».



النمو السكاني



وحول دوافع بناء مدينة جديدة، قال ولي العهد: «إن النمو السكاني في السعودية سيتضاعف من 33 مليونا إلى نحو 50 - 55 مليون نسمة في 2030». وأضاف أن «هذا العدد من السكان سيستهلك البنية التحتية الحالية الكاملة للمملكة، ما يضعنا أمام سؤال حقيقي حول صناعة مدينة جديدة».



أما حول البدايات، فقد قال سمو الأمير محمد بن سلمان: «بدأنا في الحديث عن الكثير من الأفكار حول شكل ذا لاين. بناء دائرة وربطها بالتنقل والقطارات وغيره ونبدأ بناءها بشكل تدريجي حتى يتم اكتمالها في 2030. تبادلنا الأفكار وعملنا مع كثير من الفرق وطرحنا منافسة لأفضل المصممين في العالم، وجميعهم قدموا لنا نماذج مدن متماشية مع النماذج المتوافرة لكن بحلول أفضل، ما عدا مصمما واحدا تبنى الفكرة وقال لنحول الدائرة إلى خط مستقيم».



طبيعة متنوعة



كذلك أشار إلى أن شمال المملكة العربية السعودية منطقة لم يتم اكتشافها بعد، وتمتلك طبيعة متنوعة بين الجبال والأودية والشواطئ، والجزر، والواحات، والرمال. هي المكان المناسب للتزلج والغوص.



وبين الأمير محمد بن سلمان أن النماذج مكتملة لدينا الآن ونعمل على تنفيذها، متابعا: «هذا المشروع يلبي الطلب المتزايد في السعودية، ويصنع الطريقة الحديثة في بناء المدن وأسلوب الحياة».



مشروع نيوم



يذكر أن مشروع «نيوم»، يعد منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، تشمل وجهة حيوية جديدة تقع شمال غربي السعودية، تسعى لتصبح محورا يجمع أفضل العقول والشركات معا لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى مستويات الحضارة الإنسانية. وقد تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة، إذ من المتوقع أن تصبح مركزا رائدا للعالم بأسره.



ويشكل مشروع «نيوم» منطقة تطوير حافلة بالفرص، ويقع المشروع شمال غربي السعودية، ويشتمل على أراض داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26.500 كم2.



ويتمتع هذا المشروع بعدد من المزايا الفريدة، من خلال المناخ الجيد والتضاريس المتنوعة، والموقع الجغرافي لمشروع «نيوم» فريد من نوعه، فهو أكثر برودة من المناطق المحيطة به، إذ تعتبر الحرارة فيه أقل بنحو 10 درجات مئوية من متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.



وتعود هذه الظاهرة إلى الطبيعة الجبلية للمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى تيارات الرياح القادمة من البحر الأحمر وكون المدينة تقع في الشمال.