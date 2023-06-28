قال مسؤولون إسرائيليون إن الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو تمنع أجهزة الأمن من التعامل مع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.



ونقلت صحيفة «هآرتس» اليسارية عن المسؤولين الأمنيين الذين لم تكشف هويتهم قولهم إن الجيش الاسرائيلي وجهاز الاستخبارات الداخلي «الشاباك» فقدا السيطرة والقدرة على العمل ضد المستوطنين في الأشهر الأخيرة، وأن إرهاب المستوطنين يتم «بتشجيع من وزراء وأعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي».



وأضافوا ان المستوى السياسي يمنع أجهزة الأمن الاسرائيلية من تعزيز قواتها في الضفة، ولا يسمح لأجهزة الأمن بإخلاء مستوطنين من بؤر استيطانية يقيمونها، مشيرين إلى «أن المستوى السياسي يطالب أجهزة الأمن بعدم منع إدخال معدات إلى البؤر الاستيطانية الجديدة».



من جهة اخرى، أصيب فلسطينيان على الاقل بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس.



وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الحوض، خلال اقتحام الاحتلال شارع سفيان في نابلس، وآخر بشظايا بالعين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.



واقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة في نابلس، وسط اطلاق نار وقنابل صوت وغاز، واعتقلت 6 فلسطينيين من منازلهم بعد أن فتشتها.



في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تلقى دعوة لزيارة الصين، مؤكدا في الإعلان نفسه أن الولايات المتحدة لاتزال الحليف الرئيسي لإسرائيل.



وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن إسرائيل أخطرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالزيارة المتوقعة الأسبوع المقبل.



وتراقب واشنطن عن كثب علاقات إسرائيل التجارية مع بكين.



جاء ذلك بعد يوم واحد فقط من اعلان أعلنت الولايات المتحدة توقفها عن تمويل البحث العلمي مع المؤسسات الأكاديمية الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.



ويلغي قرار إدارة الرئيس جو بايدن خطوة اتخذتها إدارة سلفه دونالد ترامب التي رفضت الإجماع الدولي الواسع على أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية بشكل غير قانوني منذ عام 1967.



وتنص التوجيهات الجديدة للوكالات الحكومية الأميركية على أن «الانخراط في تعاون علمي وتكنولوجي ثنائي مع إسرائيل في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة إسرائيل بعد عام 1967 والتي لاتزال خاضعة لمفاوضات الوضع النهائي يتعارض مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة»، بحسب ما قال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر.



وشدد ميلر على أن الولايات المتحدة «تقدر بشدة التعاون العلمي والتكنولوجي مع إسرائيل»، مضيفا أن القيود المفروضة على تمويل البحث العلمي في الضفة الغربية «تعكس الموقف الأميركي طويل الأمد». وجاء القرار الأميركي بعد موافقة السلطات الإسرائيلية على بناء أكثر من 5600 وحدة سكنية في مستوطنات بالضفة الغربية، عقب قرار الحكومة بتسريع عملية الموافقات.