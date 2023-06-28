أقر البرلمان الباكستاني قانونا يحد من الفترة التي يحرم فيها نائب من أهليته للترشح، مما يمهد الطريق لعودة رئيس الوزراء الأسبق المقيم في المنفى نواز شريف إلى الحياة السياسية، بحسب ما ذكرت مصادر حكومية.



وأصدر الرئيس المؤقت للجمهورية قانونا ينص على أن المحاكم يمكن ان تعلن عدم اهلية نائب «لمدة لا تتجــاوز خمس سنوات»، وفق ما ذكر متحدث باسم الحكومــة لوكالة فرانس برس امس.



وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي حسن عسكري إن حزب «الرابطة الإسلاميــة الباكستانية» مرر هذا القانون بهدف إعادة نواز شريف قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل. وأقيل شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات من منصبه عام 2017 بسبب مزاعم فساد، وكان يقضي عقوبة بالسجن سبع سنوات قبل أن تمنحه محكمة لاهور العليا كفالة لأجل غير مسمى لأسباب طبية، وبعد ذلك انتقل الى بريطانيا لتلقي العلاج، ومازال يقيم هناك ويدير من وراء الكواليس الحزب الذي تقوده عائلته وهو «حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية» المشارك في الحكومة الائتلافية التي يرأسها شقيقه شهباز شريف.



وينفي شريف جميع التهم المنسوبة إليه ويصر على أنه مستهدف من قبل المؤسسة الأمنية النافذة في البلاد.