حوار: ناهد إمام



أكد حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمار في مشروع تعبئة وتعليب وتغليف الخضراوات والفواكه الطازجة يعد أحد المشاريع المربحة، موجها الدعوة للمصريين المغتربين، بالاستثمار في ذلك المشروع كإحدى الفرص الاستثمارية الناجحة في السوق المصري، حيث يعد من المشروعات ذات الطلب المتزايد على منتجاته



وقال حاتم نجيب، في لقاء مع «أنباء مصرية» إن هناك استقرارا نسبيا في أسعار الخضراوات والفواكه ووفرة في المعروض، حيث تعمل الدولة على التوسع الأفقي في المساحات الزراعية وهو ما زاد من حجم الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن توجه الدولة أيضا لإقامة الصوب الزراعية ساهم في توافر المحاصيل الزراعية في أوقات انتهاء العروات.

وأشار إلى أن مصر تعتبر من كبرى المصدرين للخضراوات والفاكهة عالميا، حيث تعتبر الأولى عالميا في تصدير الموالح وأيضا الفراولة المجففة والتي توجد في مختلف الأسواق الدولية الكبرى في آسيا وأوروبا، ويرجع الفضل في ذلك إلى المشروعات القومية في مجال الزراعة والتوسع الأفقي في المحافظات ومشروعات الصوب الزراعية، بالإضافة إلى مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي يقع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، والذي يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض.

وأكد، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، انه لا يوجد منتج غائب عن السوق المصري أو ندرة في منتج ما، مضيفا أنه رغم الأزمة العالمية، يوجد لدينا اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة ويصدر الفائض عن السوق المحلى.

وأوضح أن صادرات مصر من الخضراوات خلال العام الماضي 2022 بلغت 1.350 مليار دولار، بما يعادل أكثر من 6.5 ملايين طن من كل أصناف الخضراوات والفواكه بشكل عام، وذلك وفقا لآخر إحصائيات جهاز التجارة الداخلية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء



وأشار الى أن إجراءات الدولة وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ساهمت في ضبط أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق، موضحا أنه من يرى تاجر يغالي في الأسعار فعليه أن يلجأ للمنافذ الثابتة والمتحركة التي توفرها الدولة سواء في معارض أهلا رمضان، وزارة التموين، كلنا واحد، والخدمة الوطنية، لأن المهم هو مصلحة المواطن المصري.

وأوضح نجيب أن تغيير المناخ يؤثر سلبيا على المنتجات الزراعية، حيث أن تلك التغيرات المناخية لم تطرأ على الساحة من قبل في مصر ومن ضمنها تفاوت درجات الحرارة بشكل متكرر في اليوم الواحد وأن ذلك يؤثر سلبيا على إنتاج وأسعار المنتجات الزراعية، مشيرا إلى أنه على الرغم من تلك المتغيرات هناك أسعار أصناف بعض الخضر والفاكهة شهدت انخفاضا مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي.