يعقوب العوضي



تتوجه بعثة منتخبنا الوطني للسيدات لكرة اليد إلى هونغ كونغ في الـ 11:00 صباح اليوم للمشاركة في البطولة الآسيوية تحت 20 سنة، ويترأس الوفد أمين الصندوق خالد طالب ويضم عضو مجلس الادارة خالد عبدالقدوس والجهاز الفني بقيادة المدرب خالد الملا ومساعد المدرب التونسية وئام المسعدي الى جانب اللاعبات.



وأوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الأولى مع هونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان، وسيفتتح مشواره بمواجهة كازاخستان الأول من يوليو المقبل.



وجاءت استعدادات المنتخب متأخرة بعض الشيء لارتباط اللاعبات بفترة الاختبارات الدراسية، حيث انطلقت التدريبات محليا في 11 يونيو الجاري ثم توجهن الى معسكر خارجي في تايلند.



وفي هذا الإطار، أكد خالد طالب أن هناك اهتماما بالمراحل السنية في مختلف الأندية والمنتخبات الوطنية للفئتين السيدات والرجال، بهدف بناء منتخب قادر على مواجهة التحديات المقبلة في مختلف البطولات الدولية، مشيرا إلى ضرورة دعم اللاعبات، خاصة انه منتخب حديث التكوين.