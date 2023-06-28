اكتشفت في مدينة بومبيي الأثرية لوحة جدارية تمثل ما يشبه إلى حد كبير البيتزا، على ما أعلنت امس إدارة الموقع القريب من مدينة نابولي في جنوب إيطاليا.



وهذه اللوحة الجدارية ذات الخلفية السوداء و«جودة التنفيذ المذهلة»، اكتشفت خلال عمليات تنقيب على جدران منزل قديم في المدينة الرومانية الشهيرة.



وأوضحت إدارة الموقع المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي أن «ما يظهر في لوحة بومبيي التي تعود إلى نحو ألفي عام يبدو وكأنه بيتزا، لكن من الواضح أنه ليس كذلك، لأنه يفتقر إلى بعض مكوناتها الأساسية كالطماطم والموتزاريلا».فـ «البيتزا» الدائرية الشكل الظاهرة في اللوحة الجدارية تحوي فواكه (رمانة وما يبدو أنه تمرة)، وتوابل ممثلة بنقاط من اللونين الأصفر والأمغر.



ووضعت «البيتزا» على صينية فضية أنيقة ويحيط بها كوب نبيذ أحمر وإكليل من الأربوتوس الأصفر إضافة إلى رمان وتمر. وشرح علماء الآثار أن هذا النوع من اللوحات الذي كان يعرف في العصور القديمة باسم «زينيا» اليوناني، مستوحى من «هدايا الضيافة» التي كانت تقدم للضيوف بموجب تقليد يوناني يعود إلى الحقبة الممتدة من القرن الثالث إلى القرن الأول قبل الميلاد.