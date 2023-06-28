قررت نيابة المنتزه أول تحت إشراف المستشار محمود عوف، المحامي العام لنيابات المنتزه الكلية، حبس مالك الطابق الـ14 بالعقار المنهار بشارع خليل حمادة، شرقي الإسكندرية، ومقاول الترميم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



ووجهت النيابة للمتهمين 3 تهم، هي القتل الخطأ والإصابة الخطأ وكذلك البناء دون ترخيص المقترن بإتلاف الممتلكات، وهو ما تسبب في انهيار العقار وتعريض حياة المواطنين للخطر.



كما أمرت النيابة بالتحفظ على ملف العقار، وصولا لبيان سبب الحادث، وتشكيل لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه.



وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا من حي المنتزه أول حول انهيار أجزاء كبيرة من عقار شرقي المحافظة.



وتوجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ رفقة 10 سيارات إسعاف، وتم فرض طوق أمنى حول محيط العقار لمنع المارة من التواجد في المنطقة.



وقد انتشلت قوات الحماية المدنية امس رابع ضحايا العقار بعد أكثر 24 ساعة من البحث. ولايزال البحث جاريا عن ضحايا آخرين أسفل العقار المنهار، المكون من 14 طابقا، وتحاول قوات الحماية المدنية إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا أسفل العقار. وأصيب 4 أشخاص في محيط العقار المنهار بينهم أحد أفراد الأطقم الطبية من المسعفين أثناء أداء عمله.