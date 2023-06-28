أعلن الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراة ودية بين منتخبي مصر وتونس 12 سبتمبر المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إطار استعدادهما للجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تقام في يناير 2024 بكوت ديفوار والتي حسم الصعود إليها كلا المنتخبين قبل انتهاء التصفيات.



وكان الاتحاد المصري قد لقي هجوما كبيرا بسبب ضعف مستوى اللقاءات الودية التي يخوضها الفراعنة والتي يرى الإعلام والجماهير أنها لا تعود بالفائدة المرجوة منها، وكان منتخب مصر قد لعب 4 مباريات ودية تحت قيادة البرتغالي فيتوريا أمام النيجر وليبيريا وبلجيكا وجنوب السودان وحققت مصر الفوز فيها جميعا.



من ناحية أخرى، كشف النادي الأهلي عن تلقيه إخطارا بتحويل مبلغ 2 مليون دولار مكافأة الفريق لمشاركته بكأس العالم للأندية بنسختها الأخيرة في المغرب والتي حصل فيها الأهلي على المركز الرابع، فيما ينتظر مسؤولو النادي في الأيام القليلة المقبلة تحويل مكافأة الفوز بدوري الأبطال الإفريقي والتي تبلغ 4 ملايين دولار.



وفي إطار آخر، تحدد طرفا نهائي كأس الرابطة بعد فوز سيراميكا كليوباترا على الاتحاد السكندري 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي، وسيلاقي سيراميكا نظيره المصري البورسعيدي الذي أقصى فيوتشر حامل اللقب، ولكن موعد النهائي لم يتحدد حتى الآن.



جدير بالذكر أن المصري وفيوتشر يلتقيان اليوم في إطار منافسات الأسبوع الـ 32 من الدوري الممتاز في السابعة مساء، ويسعى فيوتشر للأخذ بثأره وتدعيم مركزه في جدول الترتيب (الثالث برصيد 57 نقطة) الذي يؤهله للعب في بطولة الكونفيدرالية العام المقبل.



فيما يواجه بيراميدز في التاسعة والنصف مساء فريق سموحة على ملعب ستاد الدفاع الجوي.