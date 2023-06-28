أعلن فياريال خامس الدوري الاسباني لكرة القدم عودة لاعب وسطه السابق دينيس سواريز إلى صفوفه بعد نهاية عقده مع سلتا فيغو.



وقال فريق الغواصات الصفراء في بيان على موقعه الرسمي «سواريز سيرتدي القميص الأصفر على مدى المواسم الثلاثة المقبلة»، مؤكدا أن عقده معه ينتهي في يونيو عام 2026.



ولعب اللاعب السابق لمان سيتي الانجليزي وبرشلونة والبالغ من العمر 29 عاما، الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع إسبانيول الذي هبط الى الدرجة الثانية.



وانضم سواريز إلى فياريال في عام 2015 قادما من إشبيلية، قبل أن يعود إلى برشلونة في العام التالي بعد تفعيل الفريق الكاتالوني لبند إعادة الشراء بعد موسم مع فريق الغواصات (2015-2016).



وتألق سواريز في تجربته الاولى مع فياريال وساهم في بلوغ الفريق نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» واحتلال المركز الرابع في الدوري الإسباني.



وفشل سواريس في فرض نفسه في صفوف برشلونة الذي أعاره إلى أرسنال الانجليزي (2019) قبل أن يبيعه إلى سلتا فيغو صيف العام ذاته مقابل 13 مليون يورو (14 مليون دولار).